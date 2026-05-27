¿Murió Jorge Ortiz de Pinedo? Se revelan detalles

El nombre de Jorge Ortiz de Pinedo se volvió tendencia en redes sociales luego de que comenzaran a circular rumores sobre su presunto fallecimiento, situación que generó preocupación entre seguidores, figuras del espectáculo y medios de comunicación.

La confusión comenzó después de que el propio actor y productor compartiera una publicación en sus redes sociales relacionada con el fallecimiento de una persona cercana, lo que provocó interpretaciones equivocadas entre usuarios de internet que rápidamente dieron por cierta la noticia sobre su muerte.

El actor de “Una Familia de 10” aseguró que se encuentra bien de salud tras la falsa noticia viral./ X

Horas después de que los mensajes de despedida y preocupación comenzaran a multiplicarse, el protagonista de “Una Familia de 10” reapareció públicamente para aclarar la situación y confirmar que se encuentra bien de salud.

El productor explicó que el mensaje publicado originalmente estaba dedicado a su amigo Javier Coello Trejo, reconocido abogado mexicano conocido como “El Fiscal de Hierro”, quien recientemente perdió la vida.

¿Qué dijo Jorge Ortiz de Pinedo sobre los rumores de su muerte?

Tras la ola de especulaciones, el comediante compartió un mensaje directo para tranquilizar a sus seguidores y agradecer las muestras de apoyo que recibió en las últimas horas.

El comediante agradeció las muestras de cariño recibidas luego de que se difundiera información falsa sobre su muerte./ X

¿Qué pasó realmente con Jorge Ortiz de Pinedo?

Ante la difusión de información falsa, el productor mexicano reapareció mediante redes sociales para confirmar que se encuentra con vida y agradecer las muestras de apoyo que recibió por parte del público y medios de comunicación.

"Agradezco de corazón las muestras de cariño y de respeto que han externado personas del público y de los medios de comunicación por una noticia falsa de mi supuesto deceso, originada por el mensaje que subí a mis redes", expresó el comediante.

Jorge Ortiz de Pinedo reapareció en redes sociales para aclarar los rumores sobre su supuesto fallecimiento./ Captura de pantalla

El actor también explicó que atraviesa un momento emocionalmente complicado por la pérdida de su amigo cercano, aunque dejó claro que su estado físico permanece estable. "bien de salud, pero triste por la partida de mi amigo", señaló.

¿Por qué preocupó tanto la noticia sobre Jorge Ortiz de Pinedo?

La reacción de los usuarios estuvo relacionada con el estado de salud que el actor ha mantenido durante los últimos años. Ortiz de Pinedo ha hablado públicamente sobre el tratamiento médico que sigue debido al EPOC, enfermedad por la que utiliza oxígeno medicinal mientras permanece en Acapulco.

JORGE ORTIZ DE PINEDO DESMIENTE RUMORES SOBRE SU SUPUESTA MUERTE



El productor y comediante Jorge Ortiz de Pinedo reapareció para desmentir los falsos rumores sobre su fallecimiento que se viralizaron en redes sociales. La confusión surgió tras una publicación del propio actor… pic.twitter.com/MwVo2S4MYc — El Dato Noticias Morelos 📰 (@eldatomx) May 27, 2026