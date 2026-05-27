Revelan la razón por la que Alejandro Zendejas no jugó con México

Alejandro Zendejas volvió a generar conversación luego de que se revelaran detalles sobre por qué nunca fue llamado por la Selección Mexicana. Durante el programa La Última Palabra de FOX Sports, Ignacio “Nacho” Hierro explicó que el manejo de su caso dentro del Tri no fue el adecuado y eso terminó inclinando la balanza hacia Estados Unidos.

Hierro, quien trabajó en Selecciones Nacionales durante el proceso de Gerardo “El Tata” Martino, aseguró que Zendejas buscaba un llamado distinto por parte de México y no quedó conforme con la forma en que se acercaron al jugador.

'SE HABLÓ CON ÉL... PERO ZENDEJAS SINTIÓ QUE TENÍA MÁS OPORTUNIDADES CON ESTADOS UNIDOS' 🇺🇸



Nacho Hierro da detalles de cómo fueron los acercamientos con el futbolista, cuando él fue director deportivo de Selecciones Nacionales 🇲🇽#LUP pic.twitter.com/3mkuXAiB0A — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 27, 2026

Zendejas quería ser llamado a torneos oficiales

De acuerdo con Nacho Hierro, el entonces futbolista del América esperaba ser convocado para competencias oficiales y no únicamente para partidos amistosos.

No se gestionó bien porque está jugando con Estados Unidos. Se habló con él, lo que Zendejas quería es que el llamado de México fuera para un torneo oficial y en ese momento el llamado era para amistoso y eso no le gustó

Alejandro Zendejas tras su gol vs Monterrey en Liga MX I IMAGO7

Además, explicó que Gerardo Martino habló directamente con el atacante para intentar convencerlo de representar al Tri.

Martino se entrevistó directamente con él y lo intentó convencer; vivía un muy buen momento con América. Tal vez no tuvimos las herramientas para convencer a Zendejas, pero a otros sí

Creo que señalar al Tata por eso es complejo porque la decisión final fue de Zendejas, no del Tata

Alejandro Zendejas, de América, ante Pumas | MEXSPORT

México también perdió otros futbolistas binacionales

Hierro también recordó que durante ese proceso hubo otros jugadores con doble nacionalidad que decidieron representar a diferentes selecciones pese al interés de México.

“En ese tiempo también se fue por Obed Vargas, fuimos por Luka Romero a España y él decidió ir por Argentina; tuvimos entrevista con Richard Ledezma en Holanda y mostraba que quería venir a jugar con México tras haberse negado; sintió que US Soccer lo maltrató. Zendejas sintió que tenía más oportunidades con Estados Unidos”, expuso Nacho Hierro este martes en La Última Palabra.

Alejandro Zendejas celebrando su gol de penal ante León l MEXSPORT

Zendejas jugará el Mundial 2026 con Estados Unidos

Tras varios años de especulación sobre su futuro internacional, Alejandro Zendejas terminó inclinándose por la selección de Estados Unidos, con la que disputará el Mundial 2026.

El atacante del América fue incluido en la lista definitiva del combinado estadounidense y llegará a la Copa del Mundo después de consolidarse como una de las piezas más importantes de las Águilas en los últimos torneos.