Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Oficial! Alejandro Zendejas será mundialista; Estados Unidos lo incluye en su lista final

Zendejas es mundialista con Estados Unidos | X: @USMNT
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 13:55 - 26 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El 10 de las Águilas del América se ha metido a la lista de Mauricio Pochettino

América tendrá otro jugador en la Copa del Mundo, pues Alejandro Zendejas será parte del plantel de Estados Unidos para el torneo del cual será sede. Así lo han hecho oficial las redes del combinado de las barras y las estrellas, con el americanista como el último en meterse a la lista del exentrenador del Tottenham.

Aunque este equipo cuenta con nombres relevantes, de los cuales muchos de ellos juegan en Europa, Zendejas llega a reforzar un plantel que realmente necesita dar un golpe de autoridad en un certamen que va a cerrar en su casa.

Zendejas representará a Estados Unidos en el Mundial | MEXSPORT

Zendejas 'se cuela' a la Copa del Mundo

Aunque parecía que realmente no podría estar en la lista final del cuadro norteamericano, este martes 26 de mayo, cuando Mauricio Pochettino ha anunciado de manera oficial a sus jugadores, Alejandro Zendejas sí forma parte, por lo que termina siendo uno de los jugadores americanistas que representará a una selección a partir del 11 de junio.

En la imagen que revela la lista final del extécnico del PSG, Zendejas aparece como el último de los convocados, pero esto se debe a que prácticamente, la Selección de los Estados Unidos también ha revelado los dorsales que utilizará cada uno de los suyos, siendo el americanista el 26.

Dentro de los nombres más importantes que presenta esta selección de 26 futbolistas, se encuentra Christian Pulisic, jugador del AC Milan que además fue presentado como el 10 de este cuadro; además, también se suma Tyler Adams, Gio Reyna, Weston McKennie, Mark Tillman o una de las revelaciones, Sebastian Berhalter.

Prácticamente, quien se ha quedado fuera debido a la convocatoria del jugador del América es Diego Luna, quien en algún momento fuera pretendido por el equipo del mismo Zendejas, quien ahora se mete a una lista en la que parecía no iba a estar.

Mauricio Pochettino charla con Diego Luna | AP
Mauricio Pochettino charla con Diego Luna | AP

Presentación oficial frente a la afición

A través de redes sociales, Estados Unidos presentó de manera oficial a toda la plantilla que jugará el Mundial de 2026; sin embargo, todo esto se hizo también en una presentación al aire libre, sobre un escenario en el cual se fue subiendo cada uno de los elegidos por el estratega argentino.

Como era de esperarse, el último en ser presentado fue Alex Zendejas, quien se mostró muy feliz de ser parte de uno de los 48 equipos que buscarán la gloria a nivel internacional. Será el próximo viernes 12 de junio cuando Estados Unidos debute ante Paraguay en la Copa.

Lo Último
15:58 Roberto Carlos regresa al futbol para demostrar cuales son las mejores piernas
15:57 Andrés Gudiño será baja de Cruz Azul; apunta a un grande del futbol mexicano
15:34 ¿Cuándo y dónde ver el Corinthians vs Platense?
15:21 Carlos Slim y Arturo Elías Ayub se reúnen con el presidente de la SCJN ¿Cuál fue el motivo?
14:53 ¿SE ACERCA EL FIN DE UNA ERA El Futuro De La Presidencia Del Real Madrid Comienza A Generar Dudas
14:50 ¡Oficial! Florentino Pérez al borde de precipicio ante candidatura de Enrique Riquelme; elecciones en el Real Madrid
14:47 “Con la frente en alto”: Rubén Rocha Moya acude a la FGR tras acusaciones ligadas a Los Chapitos
14:39 ¿Cómo va la deuda de Grupo Salinas con el SAT? Ni con 'abonos chiquitos' lleva la mitad
14:17 Futbol de estufa Apertura 2026: altas, bajas y rumores de la Liga MX
14:11 América y Chivas mandan en la Liga MX: las plantillas más caras del futbol mexicano