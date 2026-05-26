¡Oficial! Alejandro Zendejas será mundialista; Estados Unidos lo incluye en su lista final

América tendrá otro jugador en la Copa del Mundo, pues Alejandro Zendejas será parte del plantel de Estados Unidos para el torneo del cual será sede. Así lo han hecho oficial las redes del combinado de las barras y las estrellas, con el americanista como el último en meterse a la lista del exentrenador del Tottenham.

Aunque este equipo cuenta con nombres relevantes, de los cuales muchos de ellos juegan en Europa, Zendejas llega a reforzar un plantel que realmente necesita dar un golpe de autoridad en un certamen que va a cerrar en su casa.

Zendejas representará a Estados Unidos en el Mundial | MEXSPORT

Zendejas 'se cuela' a la Copa del Mundo

Aunque parecía que realmente no podría estar en la lista final del cuadro norteamericano, este martes 26 de mayo, cuando Mauricio Pochettino ha anunciado de manera oficial a sus jugadores, Alejandro Zendejas sí forma parte, por lo que termina siendo uno de los jugadores americanistas que representará a una selección a partir del 11 de junio.

En la imagen que revela la lista final del extécnico del PSG, Zendejas aparece como el último de los convocados, pero esto se debe a que prácticamente, la Selección de los Estados Unidos también ha revelado los dorsales que utilizará cada uno de los suyos, siendo el americanista el 26.

Here to chase legacy on home soil.



Mauricio Pochettino has selected the 26 players to represent the United States this summer. pic.twitter.com/S8sF7l0PMi — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

Dentro de los nombres más importantes que presenta esta selección de 26 futbolistas, se encuentra Christian Pulisic, jugador del AC Milan que además fue presentado como el 10 de este cuadro; además, también se suma Tyler Adams, Gio Reyna, Weston McKennie, Mark Tillman o una de las revelaciones, Sebastian Berhalter.

Prácticamente, quien se ha quedado fuera debido a la convocatoria del jugador del América es Diego Luna, quien en algún momento fuera pretendido por el equipo del mismo Zendejas, quien ahora se mete a una lista en la que parecía no iba a estar.

Mauricio Pochettino charla con Diego Luna | AP

Presentación oficial frente a la afición

A través de redes sociales, Estados Unidos presentó de manera oficial a toda la plantilla que jugará el Mundial de 2026; sin embargo, todo esto se hizo también en una presentación al aire libre, sobre un escenario en el cual se fue subiendo cada uno de los elegidos por el estratega argentino.