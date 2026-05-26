Bad Bunny entra al universo de Toy Story 5 y sorprende con su nuevo personaje

La franquicia de Pixar sumará una nueva celebridad a su elenco. Bad Bunny prestará su voz a un nuevo personaje en “Toy Story 5”, cinta que llegará a los cines en junio de 2026 y que marcará el regreso de Woody, Buzz Lightyear y Jessie a la pantalla grande.

De acuerdo con información difundida sobre la nueva entrega de Pixar, el artista puertorriqueño interpretará a “Pizza con Lentes de Sol”, un juguete que formará parte de una comunidad de personajes olvidados dentro de la historia. Además, Benito Antonio Martínez Ocasio dará voz al personaje tanto en inglés como en español.

Bad Bunny dará voz a un nuevo personaje en “Toy Story 5”, la próxima película de Pixar. / AP

¿Qué personaje hará Bad Bunny en Toy Story 5?

El nuevo personaje de Bad Bunny ha llamado la atención por su diseño y concepto. Se trata de una pizza con lentes oscuros que aparecerá en la nueva aventura de Pixar.

Aunque todavía no se revelan todos los detalles de su participación, reportes sobre la película señalan que el personaje viviría junto a otros juguetes olvidados en una casa abandonada.

Pixar confirmó que “Toy Story 5” llegará a los cines en junio de 2026. / RS

¿De qué tratará Toy Story 5?

Pixar adelantó que la quinta entrega mostrará un nuevo conflicto para los juguetes clásicos: la competencia contra la tecnología y las pantallas digitales.

La historia enfrentará a Woody, Buzz y Jessie con Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana que pondrá en riesgo la manera tradicional de jugar de Bonnie y otros niños.

¿Cuándo se estrena Toy Story 5?

Disney y Pixar informaron que “Toy Story 5” se estrenará el 19 de junio de 2026 en cines. La cinta marcará el regreso de personajes históricos de la saga y continuará explorando el vínculo entre los juguetes y las nuevas generaciones en plena era digital.