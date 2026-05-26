América y Chivas mandan en la Liga MX: las plantillas más caras del futbol mexicano

El Clausura 2026 llegó a su fin con un torneo atípico marcado por la cercanía de la Copa del Mundo y una Liguilla disputada sin varios seleccionados nacionales. En medio de ese escenario, Cruz Azul terminó levantando el título en Ciudad Universitaria; sin embargo, fuera de la cancha, América y Guadalajara volvieron a imponer condiciones como las plantillas más valiosas del futbol mexicano.

El semestre dejó futbolistas que dispararon su cotización gracias al nivel mostrado, mientras otros perdieron valor. Armando González, se consolidó como el jugador más caro de la Liga MX, mientras que nombres como Brian Gutiérrez también dieron un salto importante. Del otro lado, elementos como Raphael Veiga no lograron sostener las expectativas en América y vieron afectado su valor de mercado.

Armando 'Hormiga' González con Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

América y Chivas rozan los 100 millones de dólares

De acuerdo con cifras de Transfermarkt, América se mantiene como la plantilla más valiosa del futbol mexicano con una cotización cercana a los 98 millones de dólares. A pesar de que varios jugadores disminuyeron su valor durante el torneo, las Águilas continúan liderando el ranking gracias a la profundidad y calidad de su plantel.

Entre los futbolistas que perdieron valor aparecen Luis Ángel Malagón, Ramón Juárez, Kevin Álvarez y Vinicius Lima; sin embargo, el club sigue respaldado por futbolistas como Alejandro Zendejas, actualmente tasado en 10 millones de dólares y convertido en el jugador más valioso del conjunto azulcrema.

Luis Ángel Malagón en calentamiento con América | MEXSPORT

Detrás de él aparece Brian Rodríguez, quien fue uno de los mas destacables con América y alcanzó una cotización de ocho millones. Raphael Veiga, pese a la irregularidad mostrada durante el semestre, aún conserva un valor de siete millones.

Por su parte, Chivas dio un salto importante gracias al proyecto juvenil impulsado por Gabriel Milito. El valor del Rebaño pasó de rondar los 80 millones de dólares hace apenas seis meses a alcanzar actualmente los 94.5 millones.

Brian Gutiérrez festejando su gol ante León | MEXSPORT

Gran parte de ese crecimiento se debe al aumento en la cotización de Armando González, quien pasó de valer siete millones a 15, convirtiéndose en el futbolista más caro de toda la Liga MX. A él se suma Brian Gutiérrez, quien elevó su valor de 5.5 a ocho millones tras consolidarse como una de las figuras del torneo.

Cruz Azul entra al grupo de élite

Aunque América y Chivas dominan la parte alta, Cruz Azul también se colocó entre las plantillas más poderosas del futbol mexicano. El campeón del Clausura 2026 alcanzó un valor cercano a los 83 millones de dólares, ubicándose solo por debajo de Toluca.

La Máquina construyó un plantel competitivo encabezado por Erick Lira, José Paradela y Kevin Mier, jugadores que fueron fundamentales en el campeonato celeste.

Erik Lira | IMAGO7

Lira fue uno de los futbolistas que más elevaron su valor durante el semestre, pasando de nueve a 12 millones de dólares. Paradela también registró un incremento importante, alcanzando los nueve millones, mientras que Jeremy Márquez se consolidó como uno de los mediocampistas mexicanos con mayor proyección al quedar tasado en siete millones.

Los futbolistas más valiosos del Clausura 2026

La Liga MX alcanzó un valor total cercano a los 960 millones de dólares entre todas sus plantillas. Dentro de ese panorama destacan varios nombres que dominaron el torneo tanto en rendimiento como en cotización.

1. Armando González — 15 millones de dólares

2. Erick Lira — 12 millones

3. Gilberto Mora — 10 millones

4. Marcel Ruiz — 10 millones

5. Alejandro Zendejas — 10 millones

6. José Paradela — 9 millones

7. Juan Brunetta — 9 millones

8. Jordan Carrillo — 8 millones

9. Alexis Vega — 8 millones