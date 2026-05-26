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Futbol

Rodolfo ​Pizarro, a nada de ser comprado por Pachuca a Bravos de Juárez

Rodolfo Pizarro fue campeón con Pachuca en 2016 | Imago7
René Tovar
René Tovar 13:23 - 26 mayo 2026
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El canterano de los Tuzos apunta a regresar a la que fuera su casa en el inicio de su carrera

Rodolfo Pizarro está a nada de convertirse en el primer refuerzo de los Tuzos del Pachuca. Fuentes allegadas a las negociaciones aseguraron a RÉCORD que el futbolista está muy avanzado para llegar al conjunto hidalguense; sin embargo, hasta el momento no ha firmado ningún contrato.

Rodolfo Pizarro en FC Juárez I IMAGO7

De regreso a casa

​Los rumores en torno a su incorporación fueron ciertos. Pizarro negocia su llegada con el equipo que lo vio nacer luego de su paso por los Bravos de Ciudad Juárez, donde no se pudo asentar, situación que determinó su salida del equipo fronterizo.

​Pizarro llegó a Bravos para el torneo Apertura 2025 tras su paso por el Mazatlán F.C. A pesar de la expectativa de que se convirtiera en un pilar del mediocampo, su regularidad y dinamismo han sido limitados durante el último año, registrando participaciones como titular y de cambio en el Clausura 2026 bajo el mando, en primera instancia, de Martín Varini y, posteriormente, de Pedro Caixinha.

Rodolfo Pizarro fue parte de Chivas a su salida de Tuzos | IMAGO7

¿Qué incluye la negociación por Pizarro?

​Las conversaciones apuntan a que Pizarro es adquirido en forma definitiva. Se habló en su momento de la posibilidad de un intercambio por el mediocampista de 32 años, pues el conjunto tuzo cedería a Pedro Pedraza y Juan Sigala, pero esto no pudo ser confirmado por este medio.

​Pizarro fue campeón con Pachuca, Chivas y Monterrey; este movimiento, con miras al próximo torneo, representa una clara oportunidad de revancha deportiva, buscando recuperar la versión desequilibrante que lo consolidó en el balompié nacional.

Rodolfo Pizarro durante un partido de Pachuca | IMAGO7
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