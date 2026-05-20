Jaime Lozano lanza 'pedrada' a Pachuca y compara proceso de Efraín Juárez con Pumas

La apuesta de la directiva de Pumas de mantener a Efraín Juárez a pesar de sus descalabros con el equipo está por darles resultados. Los universitarios están a 180 minutos de romper la sequía de 15 años sin títulos, gracias a la continuidad que se le dio al estratega, algo que no es común ver en la Liga MX.

De cara a la Final del Clausura 2026, en la cual los de la UNAM se enfrentarán a Cruz Azul, Jaime Lozano reflexionó sobre la falta de procesos en México. El extécnico de Pachuca aprovechó el momento de Juárez para comparar ambos casos.

"Si a Efraín (Juárez) lo hubieran tratado como la gran mayoría de clubes trata a los técnicos, el torneo pasado estaba fuera por ser décimo. Yo fui noveno, arriba de él, y me echaron. Le dieron continuidad y apostaron por mejorar al equipo", declaró en entrevista con ESPN.

Lozano señaló que no hay procesos

Juárez llegó a Pumas como reemplazo de Gustavo Lema, a mitad del Clausura 2025 y apenas logró clasificar décimo a Play-in, donde superó a FC Juárez, pero posteriormente cayó ante Rayados de Monterrey. Para el torneo siguiente, primero en el cual pudo realizar pretemporada, el técnico repitió su décimo lugar, pero una vez más quedó fuera previo a Liguilla, ante Pachuca que para el Play-in trajo a Esteban Solari en lugar de 'Jimmy' Lozano.

Efraín Juárez y Jaime Lozano en partido de Pumas y Pachuca en la Liga MX | MEXSPORT

Aunque el exjugador argentino eliminó a los universitarios, la revancha llegó en Semifinales de este Clausura 2026, en el cual Pumas con el empate a un gol en el global avanzaron a la Final. Con ello, así como con el liderato en Fase Regular, quedó en el olvido la eliminación 4-2 ante San Diego FC en la Primera Ronda de la Copa de Campeones Concacaf.

"Eso no es lo que hay en México (procesos); no existe, y se debe dar todo un ecosistema, una serie de decisiones y fortuna para que tú te mantengas. A Almeyda lo reforzaron; fue el equipo que más invirtió para tener el plantel como él quería. Toluca, igual, miren cómo le invirtieron. Si llevas a Gonzalo Pineda a Toluca, ¿crees que le van a invertir así?", añadió Lozano.

Efraín Juárez, ante América | MEXSPORT

¿Qué opinó Lozano sobre los técnicos extranjeros?

El extécnico de los Tuzos puntualizó que no tiene nada en contra de estrategas como Matías Almeyda, Martín Anselmi o Gabriel Milito, que le dan un valor agregado a la Liga MX. No obstante, cuestionó la poca confianza en los entrenadores surgidos en México, quienes -aseguró- se preparan mucho. "Yo me fui a Europa a preparar. Voy cada año a ver entrenamientos y hablar con entrenadores".

"Nadie se enfoca en esto. No hay proceso, no vemos más allá del torneo que estamos jugando. Si se viera eso, dirían: 'este es buen jugador, ve bien el futbol y si quiere ser entrenador, ven, te voy a preparar'. Yo me tuve que ir, inviertes tu dinero y aprendes lo que puedes o quieres. Luis Pérez se fue mucho tiempo allá; Efra lo agarró allá, lo tiene de auxiliar y qué bueno que haga eso", señaló.

Efraín Juárez, DT de Pumas, celebra con la afición al termino del la Semifinal contra Pachuca. l IMAGO7