El Reporte Ponce: Escándalo en el arbitraje para la Final de Liga MX

Influyente. Pumas logró a través de su Presidente, Luis Raúl González, pesar en la Comisión de Árbitros de la FMF. Quién lo diría, quien fuera presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y titular del Programa Universitario de Derechos Humanos en la UNAM jalando agua para su molino, condicionando a quien imparte justicia.

Lo logró. La Comisión de Árbitros de Herrero y Elizondo dejó fuera al mejor silbante de nuestro país, César Ramos, y designó para los dos juegos de la Final a los mismos jueces centrales y a los mismos encargados del VAR que dirigieron a Pumas en los dos partidos de Semifinales. Los mismos en cuatro partidos consecutivos de Liguilla para un club. Inaudito.

Además, designaron casualmente al árbitro al que Efraín Juárez pidió con un efusivo abrazo que estuviera en la gran Final, que quedó como testimonio en video viral. El técnico de Universidad lo pidió y la Comisión se lo concedió. Vaya influencia. ¿Quién dijo que Pumas no pesa como el América o Chivas?

PUMAS EXHIBIÓ EL MENÚ; CRUZ AZUL LO SIGUE

Precursor. Como Universidad pidió cambiar al árbitro ya designado en Cuartos, como también hizo el año pasado, y la Comisión de silbantes se lo concedió aun cuando habían anunciado a Santander, ahora Cruz Azul va por la suya.

Tras conocer las increíbles designaciones, La Máquina mandó protesta escrita a la FMF y al organismo arbitral para quejarse de la designación. Doña Fede está en jaque: si los cambia, confirmará su falta de jerarquía, y si no lo hace, comprobará que favorece al Club Universidad. Qué dilema. Vaya crisis de autoridad.

EFRAÍN, ARREGLADO PARA IR A BÉLGICA

Amarrado. Después del sensacional Clausura que logró Efrastóteles con Pumas, con el liderato y a punto de título, el folclórico entrenador ya avisó a la interna que se va de Cantera, aunque termine campeón.

Juárez tiene prestigio y pasado europeo como auxiliar, y con lo mostrado en Colombia y México, le llegaron ofertas. Su proyecto profesional es explorar mercados distintos a los habituales para entrenadores americanos, y ya aterrizó la propuesta buena.

Me dicen que es de Bélgica, al grado que ya alcanzó un preacuerdo para convertirse en técnico de la Jupiler Pro League este mismo verano. Veamos. Cómo necesitamos exportación de técnicos y Efra marca el camino. ¡Éxito! Pumas te extrañará.

LOS ASESORES VAN POR HUIQUI

Interesados. Del otro lado, aunque digan que Huiquilopochtli necesita conquistar el Clausura para amarrar la permanencia en Cruz Azul, Joel es el único candidato para dirigir a La Máquina la siguiente temporada.