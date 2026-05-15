El Reporte Ponce: Pumas y Chivas eligen ruta distinta; sólo uno no juega como grande

En la búsqueda de la Final, Pumas y Chivas, los líderes del Clausura 26, eligieron caminos distintos, opuestos: uno prefirió conservar su ventaja reglamentaria, ser defensivo, y ha sido desesperante, el otro decidió ser valiente, ofensivo, y resultó espectacular.

Para un grande, sólo una de estas dos rutas necesita forzosamente el título para ser validada por su afición. Ni siquiera se necesita ir a las estadísticas para reconocer los claros contrastes. Cruz Azul y Pachuca, como clubes de la parte baja de la tabla, están obligados a ganar para avanzar; Guadalajara y Universidad no, pero sólo uno no juega a la altura de su grandeza.

LA URGENCIA NO JUSTIFICA A UN GRANDE

Lo hizo con Tigres, un club hambriento de gloria que el futbol mexicano rechaza (atinadamente) llamarlo grande, en la época del Tuca Ferretti y su camión al fondo. Se justificaron las formas porque nunca habían ganado tanto. Es válido para un equipo que pretende grandeza, no para el que ya la tiene.

Este verano se cumplen nueve años sin título de Liga MX de Chivas, que sin su base de seleccionados, no ha perdido categoría ni arrojo en la cancha. Hay que hacerle un monumento a Milito por ir a buscar permanentemente el arco rival, qué forma de revolucionar a Santi Sandoval; la serie de Govea; Richie sigue como pistón por derecha. Espectacular.

Pero Efraín prefirió el camino de ceder la iniciativa, de priorizar defender su portería a perseguir la victoria. Ratonero, aunque se enojen los auriazules. Pachuca se los confirmó.

Para Universidad, con 15 años sin algún título oficial de lo que sea, ahora sólo le sirve la corona del Clausura para validar las temerosas formas ante su afición. Aunque no lo justifique su grandeza. ¿O será que ya no es grande y puede buscarla como Tigres? No lo creo. Todavía no.

¿KEVIN, A LA BANCA EN EL JALISCO?

La lista preliminar de Colombia incluyó a Kevin Mier, parte del proceso rumbo al Mundial 2026, pero está claro que su ausencia, debida a la entrada de Carrasquilla que lo rompió, no está en su mejor momento. Aun así, Larcamón, primero, y Huiqui ahora, lo eligieron titular por encima de Gudiño, de gran temporada durante su rehabilitación.

Volvió a Liguilla y en el Azteca regresó un falló que fue determinante en el partido ante Chivas. En el primero entregó rebote y en el segundo, terminó metiendo el balón. Eso sí, salvó del tercero a Cruz Azul. La afición no lo perdonó. Por su reacción tras el 1-0, evidenció que sabe que se equivocó.

¿Habrá cambió en la portería? Me confirman que “hay confianza total”. No es momento de sentarlo. En el Jalisco tiene una tremenda oportunidad para redimirse. Veamos.

GUDIÑO, AL ATLANTE PARA ABRIR PASO

Gudiño, titular durante la lesión de Kevin, hizo trabajo destacado, pero es momento de que emigre para darle paso a la juventud, para abrir oportunidad al arquero del futuro celeste, Emmanuel Ochoa, mundialista Sub 20 con México y que está listo para ser el reemplazo de Mier.