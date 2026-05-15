VIDEO: Madre e hijo salen disparados de camioneta del fierro viejo tras frenar de emergencia
Lo que parecía otro recorrido normal de la clásica camioneta del “se compra colchones, tambores, refrigeradores…” terminó convertido en una escena digna de película de acción… pero sin dobles y con un doloroso aterrizaje incluido. Una mujer y un menor de edad resultaron lesionados luego de salir disparados de la unidad de reciclaje, tras una brusca maniobra ocurrida en calles de la alcaldía Tláhuac.
El accidente quedó captado en video y no tardó en hacerse viral en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la camioneta circulaba por un cruce vial cuando estuvo a punto de impactarse contra un automóvil gris. Aunque el choque nunca ocurrió, el conductor del camión tuvo que frenar de emergencia, lo que convirtió la parte de arriba del vehículo en una especie de catapulta improvisada.
Madre e hijo salen lesionados
La peor parte se la llevaron una mujer y un menor, quienes viajaban en la zona de arriba de la camioneta y terminaron cayendo violentamente sobre el pavimento. Usuarios en redes compararon la escena con “salir expulsados como en caricatura”, aunque la realidad estuvo lejos de causar gracia para los involucrados.
Tras el incidente, el conductor de la camioneta —quien aparentemente sería familiar de las víctimas— a la mujer y al menor, además de reclamarle al automovilista por la manera en que manejó su unidad. Sin embargo, el conductor del coche gris decidió no quedarse a discutir responsabilidades y optó por abandonar el lugar antes de que llegaran las autoridades.
De acuerdo con la cuenta de Facebook “Alerta Valle de Chalco”, los hechos ocurrieron en el cruce de Avenida Aleta y Medusa, en la colonia Del Mar, dentro de la alcaldía Tláhuac. Asimismo, se informó que la mujer lesionada tiene aproximadamente 33 años de edad, mientras que el menor sería su hijo de 12 años.
No se sabe que más pasó…
Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer oficialmente el estado de salud de ambos, trascendió que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica por diversos golpes en rostro y cuerpo. La publicación también solicitó apoyo ciudadano para identificar al conductor del automóvil gris y que responda ante las autoridades competentes.
Como suele ocurrir en internet, el video desató una lluvia de opiniones divididas. Mientras algunos usuarios defendieron a la mujer y al menor señalando la “imprudencia” del automovilista, otros cuestionaron que viajaran en la parte superior de la camioneta, un espacio que claramente no cuenta con medidas mínimas de seguridad.
Y es que en redes no faltó quien resumiera todo el accidente con una frase que mezcló humor y realidad: “El fierro viejo no era lo único que iba suelto”.
Aquí el video del accidente
!Los riesgos de trabajar en la basura!— JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) May 13, 2026
Ocurrió en el cruce de Aleta y Medusa, en la colonia Del Mar, @TlahuacRenace; la mujer y su hijo viajaban en la parte alta de la camioneta en la que recolectan cartón, PET y basura, cuando ocurrió el choque y salieron proyectados hacia el… pic.twitter.com/oaXr4nuBl0