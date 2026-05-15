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Futbol

Takefusa Kubo lidera lista de Japón rumbo al Mundial 2026

Selección de Japón | x:@ jfa_samuraiblue
Aldo Martínez
Aldo Martínez 08:41 - 15 mayo 2026
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La selección asiática presentó a sus 26 representantes para el torneo veraniego

A solo un mes de que arranque la Copa del Mudo 2026 múltiples selecciones comenzaron a  presentar lo que será su lista de 26 futbolistas que formarán parte de su equipo para el torneo más importante del futbol. Una de las primeras en presentar sus futbolistas fue la Selección de Japón, la cual dejó algunas sorpresas de cara a sus duelo en Norteamérica.  

Selección de Japón | x:@jfa_samuraiblue

Kubo el referente de Japón

Luego de quedar sorteados en el Grupo F con Países Bajos, Túnez y Suecia, la nación del sol naciente no quiso dejar nada al azar y tal y como tiene acostumbrados a los seguidores del balón, mandaron a lo mejor de lo mejor para el torneo internacional.

La lista es comandada por su hombre más destacado, Takefusa Kubo, futbolista de la Real Sociedad de España. Wataru Endo, mediocampista del Liverpool también sobresale en la convocatoria, aunque más que nada por la sorpresa de llegar estando lesionado y con vario meses fuera de las canchas. 

Japón en amistosos contra Inglaterra | x:@jfa_samuraiblue

Más adelante se encuentra Wataru Endo, quién es ni más ni menos que el primer hombre en la historia de Japón que disputó cinco mundiales, pues a sus 39 años el jugador de la J-League, tendrá un cierre espectacular el cual inició en Sudáfrica 2010 y cerrará en México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Ausencias sorpresa

Así como hubo sorpresa para bien, también hubo noticias no tan agradables para algunos seguidores de los ‘Samurai Blue’, pues el entrenador, Shunsuke Nakamura, dejó a algunos jugadores fuera de la cotizada lista nipona.

Indumentaria de Japón | x:@jfa_samuraiblue

Takumi Minamino, jugador del Mónaco encabeza la lista, pues el mediocampista no podrá ser parte de la plantilla debido a una lesión de rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. 

Por su parte, Kaoru Mitoma causó baja en Japón gracias a que se retiró con molestias en el isquiotibial en un duelo de Premier League solo un par de días antes de que se presentara la lista del equipo. 

El estratega japonés no dejo estas situaciones al aire, pues tras dar el aviso de sus bajas explicó que todo fue con base a lo que los médicos pudieron analizar de los futbolistas, ya que en casos de tener oportunidades de llegar en buen ritmo éste los hubiera considerado sin ninguna duda. 

Japón y su uniforme visitante | x:@jfa_samuraiblue

¿Cuál es la lista de Japón para el Mundial 2026?

Porteros

  • Tomoki Hayakawa

  • Keisuke Osako

  • Zion Suzuki

Defensores

  • Ko Itakura

  • Hiroki Ito

  • Yuto Nagatomo

  • Ayumu Seko

  • Yukinari Sugawara

  • Junnosuke Suzuki

  • Shogo Taniguchi

  • Takehiro Tomiyasu

  • Tsuyoshi Watanabe

Mediocampistas

  • Ritsu Doan

  • Wataru Endo

  • Junya Ito

  • Daichi Kamada

  • Takefusa Kubo

  • Keito Nakamura

  • Kaishu Sano

  • Ao Tanaka

Delanteros

  • Keisuke Goto

  • Daizen Maeda

  • Koki Ogawa

  • Kento Shiogai

  • Yuito Suzuki

  • Ayase Ueda

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