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Futbol

La estrategia de Amandine Miquel para la victoria de Rayadas en la Final de Ida

Amandine Miquel, entrenadora de Rayadas, se alista para la Final | IMAGO7
Amandine Miquel, entrenadora de Rayadas, se alista para la Final | IMAGO7
Ricardo Olivares 07:27 - 15 mayo 2026
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La directora técnica de Rayadas, Amandine Miquel, destacó el trabajo realizado por su equipo tras la victoria de 1-0 sobre América en la ida de la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

La estratega francesa reconoció que su equipo pudo haber ampliado la ventaja en el marcador, aunque resaltó principalmente el orden defensivo mostrado por sus jugadoras para contener a una de las ofensivas más peligrosas del torneo. Además, agradeció el respaldo de la afición albiazul en el Gigante de Acero.

Como dices, creo que hubiéramos podido marcar más goles. Sin embargo, me quedo con que, defensivamente, el equipo hizo el trabajo. Era una tarea específica que les pedí: limitar mucho el potencial ofensivo de América. Sobre la afición, estoy muy contenta con toda la gente que vino. Agradezco mucho el apoyo de hoy y ojalá puedan acompañarnos también en la vuelta.
Jugadoras de Rayadas de Monterrey en celebración en la Final de ida contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de Rayadas de Monterrey en celebración en la Final de ida contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Miquel también valoró el crecimiento que ha tenido Rayadas a lo largo del torneo, especialmente en el aspecto mental, asegurando que el equipo ha mostrado una transformación importante desde su llegada al banquillo regiomontano.

Acariciando la 5ta

Me quedo con un muy buen torneo hasta ahora. Sería mejor si lo cerramos bien el domingo, pero pase lo que pase, hay que estar orgullosos de lo que ha hecho el club, las jugadoras, el staff y toda la gente que nos apoya. Cuando llegué, el equipo estaba un poco bajo en lo mental. Hoy veo a las mismas jugadoras, pero con otra mentalidad, y eso marca toda la diferencia.

La entrenadora de Rayadas también habló sobre la ausencia de Lucía García en el encuentro de ida, explicando que la decisión fue tomada para evitar riesgos y poder contar con la atacante española en plenitud física para el duelo definitivo de la serie.

Lucía García l IMAGO7

Después de la semifinal tuvo una ligera molestia (Lucía García). Decidí no arriesgarla para este partido, con la intención de que pueda estar al 100% el domingo. Tenemos un plantel amplio y confío en todas las jugadoras. Siempre intento poner en la cancha a quienes están en mejores condiciones físicas.
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