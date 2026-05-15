La estrategia de Amandine Miquel para la victoria de Rayadas en la Final de Ida

Me quedo con un muy buen torneo hasta ahora. Sería mejor si lo cerramos bien el domingo, pero pase lo que pase, hay que estar orgullosos de lo que ha hecho el club, las jugadoras, el staff y toda la gente que nos apoya. Cuando llegué, el equipo estaba un poco bajo en lo mental. Hoy veo a las mismas jugadoras, pero con otra mentalidad, y eso marca toda la diferencia.