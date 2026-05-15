NFL 2026: Calendario completo Green Bay Packers

Los Packers forman parte de los equipos a seguir temporada tras temporada en la NFL, después de su desempeño regular en la era de Jordan Love, más sus nuevas adquisiciones, los aficionados esperan el despertar de uno de los grandes, su calendario en esta temporada tiene algunos encuentros que podrían complicarle su pase a playoffs.

Packers de Green Bay sufren contratiempos en vuelo | AP

Por suerte para una mejor idea de como llega el equipo de Green Bay a la temporada 2026, tenemos sus tres juegos de pretemporada, en donde primero se enfrentaran a los Steelers el 13 de agosto a las 17:00 hrs, este es un gran duelo para medir la conexión del equipo tras el tiempo de descanso después de la temporada 2025, recordando que la ultima vez que se enfrentaron estos dos, los Packers lograron una victoria 35-25.

Los dos encuentros restantes de pretemporada serán en contra de Denver y Arizona, duelos que son bastante exigentes pues contra Broncos perdió con un marcador de 34-26 y con los Cardinals consiguió la victoria pero con tan solo 4 puntos de ventaja.

Xavier McKinney, profundo de Green Bay | AP

Calendario completo Packers

Semana 1 Vikings 13 de septiembre 15:25 hrs

Semana 2 Jets 20 de septiembre 12:00 hrs

Semana 3 Falcons 24 de septiembre 19:15 hrs

Semana 4 Buccaneers 4 de octubre 12:00 hrs

Semana 5 Bears 11 de octubre 15:25 hrs

Semana 6 Cowboys 18 de octubre 19:20 hrs

Semana 7 Lions 25 de octubre 15:25 hrs

Semana 8 Panthers 29 de octubre 19:15 hrs

Semana 9 Patriots 8 de noviembre 15:25 hrs

Semana 10 Vikings 15 de noviembre

Semana 11 BYE

Semana 12 Rams 25 de noviembre 19:00 hrs

Semana 13 Saints 6 de diciembre 12:00 hrs

Semana 14 Bills 13 de diciembre 19:20 hrs

Semana 15 Dolphins 20 de diciembre 12:00 hrs

Semana 16 Bears 25 de diciembre 12:00 hrs

Semana 17 Texans 4 de enero 19:15 hrs

Semana 18 Lions 9-10 de enero (Por confirmar)