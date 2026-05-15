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NFL 2026: Calendario completo Green Bay Packers

Xavier McKinney, profundo de Green Bay | AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 08:41 - 15 mayo 2026
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Tras una temporada con altas y bajas, Jordan Love y compañía están listos para sus duelos de la temporada 2026 rumbo al Super Bowl LXI

Los Packers forman parte de los equipos a seguir temporada tras temporada en la NFL, después de su desempeño regular en la era de Jordan Love, más sus nuevas adquisiciones, los aficionados esperan el despertar de uno de los grandes, su calendario en esta temporada tiene algunos encuentros que podrían complicarle su pase a playoffs.

Packers de Green Bay sufren contratiempos en vuelo | AP

Por suerte para una mejor idea de como llega el equipo de Green Bay a la temporada 2026, tenemos sus tres juegos de pretemporada, en donde primero se enfrentaran a los Steelers el 13 de agosto a las 17:00 hrs, este es un gran duelo para medir la conexión del equipo tras el tiempo de descanso después de la temporada 2025, recordando que la ultima vez que se enfrentaron estos dos, los Packers lograron una victoria 35-25.

Los dos encuentros restantes de pretemporada serán en contra de Denver y Arizona, duelos que son bastante exigentes pues contra Broncos perdió con un marcador de 34-26 y con los Cardinals consiguió la victoria pero con tan solo 4 puntos de ventaja.

Xavier McKinney, profundo de Green Bay | AP

Calendario completo Packers

  • Semana 1

    Vikings

    13 de septiembre 15:25 hrs

  • Semana 2

    Jets

    20 de septiembre 12:00 hrs

  • Semana 3

    Falcons

    24 de septiembre 19:15 hrs

  • Semana 4

    Buccaneers 

    4 de octubre 12:00 hrs

  • Semana 5 

    Bears

    11 de octubre 15:25 hrs

  • Semana 6

    Cowboys

    18 de octubre 19:20 hrs

  • Semana 7 

    Lions 

    25 de octubre 15:25 hrs

  • Semana 8

    Panthers 

    29 de octubre 19:15 hrs

  • Semana 9

    Patriots

    8 de noviembre 15:25 hrs

  • Semana 10

    Vikings

    15 de noviembre

  • Semana 11

    BYE

  • Semana 12

    Rams

    25 de noviembre 19:00 hrs

  • Semana 13

    Saints

    6 de diciembre 12:00 hrs

  • Semana 14

    Bills

    13 de diciembre 19:20 hrs

  • Semana 15

    Dolphins

    20 de diciembre 12:00 hrs

  • Semana 16

    Bears

    25 de diciembre 12:00 hrs

  • Semana 17

    Texans

    4 de enero 19:15 hrs

  • Semana 18

    Lions

    9-10 de enero (Por confirmar) 

Los duelos de temporada mas determinantes para el equipo de los Packers serán frente a los Bears en la Semana 6 y Semana 16, frente a los Cowboys en la Semana 7, en la Semana 9 se enfrentaran a los Patriots, mientras que en la Semana 12 se enfrentarán a los Rams (una de las mejores ofensivas del año pasado), finalizando la lista de duelos complicados es el de la Semana 14 frente a los Bills.

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