NFL 2026: Calendario completo Green Bay Packers
Los Packers forman parte de los equipos a seguir temporada tras temporada en la NFL, después de su desempeño regular en la era de Jordan Love, más sus nuevas adquisiciones, los aficionados esperan el despertar de uno de los grandes, su calendario en esta temporada tiene algunos encuentros que podrían complicarle su pase a playoffs.
Por suerte para una mejor idea de como llega el equipo de Green Bay a la temporada 2026, tenemos sus tres juegos de pretemporada, en donde primero se enfrentaran a los Steelers el 13 de agosto a las 17:00 hrs, este es un gran duelo para medir la conexión del equipo tras el tiempo de descanso después de la temporada 2025, recordando que la ultima vez que se enfrentaron estos dos, los Packers lograron una victoria 35-25.
Los dos encuentros restantes de pretemporada serán en contra de Denver y Arizona, duelos que son bastante exigentes pues contra Broncos perdió con un marcador de 34-26 y con los Cardinals consiguió la victoria pero con tan solo 4 puntos de ventaja.
Calendario completo Packers
Semana 1
Vikings
13 de septiembre 15:25 hrs
Semana 2
Jets
20 de septiembre 12:00 hrs
Semana 3
Falcons
24 de septiembre 19:15 hrs
Semana 4
Buccaneers
4 de octubre 12:00 hrs
Semana 5
Bears
11 de octubre 15:25 hrs
Semana 6
Cowboys
18 de octubre 19:20 hrs
Semana 7
Lions
25 de octubre 15:25 hrs
Semana 8
Panthers
29 de octubre 19:15 hrs
Semana 9
Patriots
8 de noviembre 15:25 hrs
Semana 10
Vikings
15 de noviembre
Semana 11
BYE
Semana 12
Rams
25 de noviembre 19:00 hrs
Semana 13
Saints
6 de diciembre 12:00 hrs
Semana 14
Bills
13 de diciembre 19:20 hrs
Semana 15
Dolphins
20 de diciembre 12:00 hrs
Semana 16
Bears
25 de diciembre 12:00 hrs
Semana 17
Texans
4 de enero 19:15 hrs
Semana 18
Lions
9-10 de enero (Por confirmar)
Los duelos de temporada mas determinantes para el equipo de los Packers serán frente a los Bears en la Semana 6 y Semana 16, frente a los Cowboys en la Semana 7, en la Semana 9 se enfrentaran a los Patriots, mientras que en la Semana 12 se enfrentarán a los Rams (una de las mejores ofensivas del año pasado), finalizando la lista de duelos complicados es el de la Semana 14 frente a los Bills.