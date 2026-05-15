VIDEO: Senadora de Morena presume saber de Benito Juárez y falla al citar su frase más icónica

La discusión política en el Senado de la República vivió un momento incómodo y viral luego de que la senadora de Morena, Simey Olvera Bautista, cometiera un error al intentar citar una de las frases más reconocidas de Benito Juárez durante una sesión sobre soberanía nacional.

El episodio ocurrió durante la asamblea denominada “Situación Política Actual”, realizada en el pleno legislativo, donde la morenista buscaba lanzar una crítica contra los partidos de oposición y presumir que los integrantes de la llamada Cuarta Transformación conocen mejor el pensamiento de los próceres mexicanos.

La senadora Simey Olvera estaba criticando a la oposición por no tener memoria histórica / Especial

Sin embargo, el intento terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del día, pues la legisladora confundió el orden de la histórica frase del Benemérito de las Américas y provocó una ola de burlas y críticas en redes sociales.

“Nosotros sí nos la sabemos”, dijo la senadora

Durante su participación, Simey Olvera aseguró que a diferencia del PAN y el PRI, los legisladores de Morena sí conocen las frases históricas y los principios patrióticos que marcaron al país.

En la discusión dentro del Pleno del Senado salió al tema el expresidente Benito Juárez / Especial

"Nosotros sí nos la sabemos", dijo la senadora morenista antes de lanzar la frase de Benito Juárez que terminó diciendo de manera equivocada.

La legisladora intentó citar la famosa expresión relacionada con el respeto entre las naciones y los individuos; sin embargo, intercambió palabras clave y alteró completamente el sentido original del mensaje.

Así fue el error de Simey Olvera

La senadora pronunció: “Entre los individuos como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz”.

La morenista al tratar citar al Benemérito de las Américas, terminó confundiendo el orden de las palabras / Especial

No obstante, la frase correcta atribuida a Benito Juárez dice: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

El error provocó confusión inmediata debido a que la legisladora colocó primero la palabra “derecho” antes de “respeto”, alterando totalmente la estructura y el significado histórico de la frase. El momento quedó grabado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios no tardaron en reaccionar con memes, críticas y comentarios burlones.

La senadora alteró el orden de las palabras 'derecho' y 'respeto' / Especial

También citó a Vicente Guerrero

Durante el mismo discurso, la senadora también recurrió a otra frase histórica para reforzar su posicionamiento político dentro del debate legislativo. “¡La Patria es primero!”, expresó, recordando la emblemática frase atribuida a Vicente Guerrero y que incluso se encuentra plasmada en el recinto legislativo.

Sin embargo, el error previo con Benito Juárez terminó robándose toda la atención del debate y opacó el resto de su intervención.

Redes sociales no perdonaron el error

Minutos después de que se difundiera el video, usuarios comenzaron a compartir fragmentos del discurso y cuestionaron que una frase tan conocida dentro de la educación básica mexicana fuera citada incorrectamente.

Otros internautas aprovecharon para lanzar memes, comparaciones y críticas sobre el nivel del debate político actual en el Senado. El episodio rápidamente se volvió tendencia y se sumó a otros momentos virales protagonizados por legisladores durante sesiones parlamentarias.

🚨🚨 La senadora morenista Simey Olvera quiso rostizar a los panistas y se aventó la frase de letras doradas:



“Entre los individuos, como entre las Naciones, el DERECHO al RESPETO ajeno es la paz".



"Nosotros sí nos la sabemos", dijo. 🙈🙈 pic.twitter.com/eeCZKU9zdA — Irving (@IrvingPineda) May 14, 2026

Un nuevo momento viral en el Senado

El desliz de la senadora Simey Olvera se integra ahora a la larga lista de momentos polémicos ocurridos dentro del Poder Legislativo, donde las referencias históricas y los discursos patrióticos terminan generando controversia por errores, confusiones o frases mal citadas.