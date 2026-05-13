VIDEOS: Senado y Congreso CDMX se inundan tras fuertes lluvias pese a millonarias remodelaciones

Las intensas lluvias que azotaron este martes gran parte de la Ciudad de México provocaron nuevas afectaciones en dos de los edificios públicos más importantes del país: el Senado de la República y el Congreso de la Ciudad de México, donde nuevamente se registraron goteras, filtraciones e inundaciones que obligaron al personal a improvisar labores de contención con cubetas, jaladores y trabajos de reparación de emergencia.

En el caso del Senado, las lluvias volvieron a evidenciar un problema que prácticamente se repite cada temporada desde que el inmueble fue inaugurado en abril de 2011. Las filtraciones de agua afectaron distintas zonas del edificio ubicado sobre Paseo de la Reforma e Insurgentes, particularmente áreas correspondientes al Grupo Parlamentario del PRI.

Trabajadores de la cámara alta tuvieron que colocar cubetas para contener el agua que caía desde el techo, además de reforzar plafones dañados por la humedad y el peso acumulado de las precipitaciones.

Las goteras eran incontrolables dentro del Senado en el área del Grupo Parlamentario del PRI / Especial

Goteras en el Senado vuelven tras años de problemas

Las imágenes de las oficinas inundadas rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, generando críticas debido a que el inmueble del Senado ha sido señalado durante años por problemas estructurales relacionados con filtraciones y goteras.

Desde su inauguración, distintas oficinas, auditorios y pasillos han presentado afectaciones derivadas de la lluvia, situación que especialistas atribuyen, entre otras razones, al diseño arquitectónico del recinto, especialmente por la instalación de pisos y techos de cristal en diversas áreas del complejo legislativo.

Las precipitaciones de este martes volvieron a poner en evidencia esos problemas justo cuando gran parte de la capital enfrentó severos encharcamientos, caída de árboles y afectaciones viales derivadas de la tormenta.

Ni el Senado se salva de las goteras...



A pesar de ser un edificio relativamente nuevo, cada lluvia vuelve a exhibir filtraciones, cubetas y daños por falta de mantenimiento.



Mientras trabajadores intentan contener el agua, crecen las críticas por el uso del presupuesto y el… pic.twitter.com/Vxszr60N8v — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 12, 2026

Congreso CDMX también terminó inundado

Mientras tanto, el Congreso de la Ciudad de México tampoco logró escapar de las afectaciones provocadas por el aguacero. El sótano del inmueble legislativo capitalino terminó completamente inundado luego de que el agua comenzara a filtrarse por las rendijas de las puertas debido a la saturación del sistema de drenaje en calles aledañas.

El agua avanzó rápidamente por los pasillos recién remodelados, afectando pisos y paredes de madera colocados apenas hace unos meses como parte de un proyecto de rehabilitación. Trabajadores y colaboradores del Congreso local tuvieron que intervenir de inmediato utilizando cubetas, escobas y jaladores para intentar desalojar el agua acumulada mientras continuaban las lluvias.

El sótano del inmueble legislativo capitalino terminó completamente inundado / Especial

Remodelación millonaria no evitó afectaciones

La inundación generó todavía más críticas debido a que apenas en abril pasado se informó que el Congreso capitalino destinó alrededor de 48 millones de pesos para remodelar distintas áreas del recinto, incluido precisamente el sótano afectado por las lluvias.

Pese a la inversión, las precipitaciones volvieron a exhibir vulnerabilidades en la infraestructura del inmueble. A través de un comunicado, el Congreso de la Ciudad de México explicó que las afectaciones ocurrieron por la saturación del sistema de drenaje y la acumulación de agua en las calles cercanas.

“El Congreso de la Ciudad de México informó que la saturación del sistema de drenaje y la acumulación de agua en las calles aledañas ocasionó el ingreso del líquido al inmueble”, detalló el órgano legislativo.

Asimismo, precisaron que personal de mantenimiento y servicios generales comenzó inmediatamente las labores de desalojo del agua y limpieza de las áreas afectadas.

🌧️ ¡Nadie se salva! Las fuertes lluvias registradas este martes provocaron encharcamientos en el sótano del Congreso de la CdMx; personal del recinto ya trabaja en el retiro de la acumulación de agua. 🚧



Créditos: Especial



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Continúan labores de limpieza y revisión

Las autoridades legislativas también señalaron que contaron con apoyo de personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua para realizar trabajos de desazolve en la zona.

“Hasta el momento no se reportan daños estructurales ni afectaciones a las instalaciones de este órgano legislativo”, informó el Congreso capitalino.