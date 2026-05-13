VIDEOS: Fuertes lluvias provocan caos, inundaciones y ponen en Alerta Roja a la CDMX

La Ciudad de México volvió a colapsar por las intensas lluvias registradas la tarde y noche de este martes, provocando inundaciones, caída de árboles, afectaciones en el Metro y severos problemas de movilidad en distintos puntos de la capital.

Ante la magnitud de la tormenta, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Roja, principalmente en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde las precipitaciones superaron los niveles previstos y comenzaron a generar complicaciones importantes en calles y avenidas.

El Centro Histórico colapso debido a los encharcamientos en las calles y avenidas / Redes Sociales

“Se activa #AlertaRoja en la Alcaldía Gustavo A. Madero por pronóstico de lluvias fuertes. A través del #911 continuamos brindando atención de reportes ciudadanos”.

Las lluvias no solo afectaron el norte de la ciudad. Colonias de Cuauhtémoc, Iztapalapa y zonas del Centro Histórico también reportaron severos encharcamientos, inundaciones y vehículos atrapados bajo el agua.

Se están reportando la caída de árboles en varias zonas de la capital / Redes Sociales

Calles inundadas y autos varados en distintas alcaldías

Uno de los puntos más afectados fue la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde la caída de un árbol y enormes acumulaciones de agua complicaron el paso vehicular y peatonal. Los reportes señalan afectaciones sobre la calle Doctor Navarro, casi esquina con Doctor Barragán, donde equipos de emergencia comenzaron trabajos para retirar ramas y liberar la vialidad.

Mientras tanto, en Iztapalapa, vecinos y automovilistas documentaron fuertes inundaciones sobre avenida de Las Palmas, en la colonia Santa María Aztahuacán, cerca de Ermita Iztapalapa.

En videos difundidos en redes sociales se observan automóviles prácticamente detenidos por el nivel del agua, mientras algunos vehículos terminaron descompuestos en plena avenida. Autoridades recomendaron manejar con extrema precaución y evitar circular por zonas inundadas.

El agua se metió en los negocios y centros comerciales / Redes Sociales

El Centro Histórico también colapsó por la lluvia

Las precipitaciones también provocaron severas afectaciones en el primer cuadro de la ciudad. Sobre la calle República de Uruguay, en el Centro Histórico, el agua comenzó a ingresar a diversas plazas comerciales, afectando locales y negocios de la zona.

La persistencia de la tormenta terminó superando la capacidad del sistema de drenaje, generando inundaciones importantes que afectaron tanto a comerciantes como a peatones.

En distintos videos compartidos en plataformas digitales se observa a personas intentando caminar entre corrientes de agua mientras locatarios buscaban evitar que el agua ingresara completamente a los establecimientos.

En los límites de la CDMX también hay un caos por los encharcamientos / Redes Sociales

Metro CDMX registra filtraciones y acumulación de agua

El Sistema de Transporte Colectivo Metro también resultó afectado por las lluvias. Usuarios reportaron severas acumulaciones de agua en instalaciones de la Línea 8, donde el ingreso de agua comenzó a afectar pasillos y zonas de circulación.

Aunque el Metro no informó suspensión del servicio, pasajeros documentaron filtraciones y zonas anegadas dentro de algunas estaciones. Lo que sí dijo el Sistema de Transporte Colectivo es que su marcha de trenes será lento por la lluvia.

¿Clara Brugada volverá a ignorar las inundaciones este año?



El año pasado con las lluvias intensas, la jefa de gobierno JAMÁS hizo algo y dejó que continuaran las inundaciones.



No nos extrañaría que este año haga lo mismo y recién empiezan. pic.twitter.com/KCInBURGYx — Leonardo (@Leonard0_245) May 13, 2026

🌧️Está inundado el camino de la Anáhuac a Mimosa.

Alc. Álvaro Obregón #CDMX#lluvias pic.twitter.com/kee3w1gbRh — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) May 13, 2026

⚠️Las fuertes lluvias registradas esta tarde en el Centro Histórico de la CDMX provocan inundaciones sobre la calle República de Uruguay.



El agua ha comenzado a ingresar a diversas plazas comerciales de la zona, afectando a locatarios y peatones.



📹Ulises Soriano vía… pic.twitter.com/QM9iDf8YDf — Azucena Uresti (@azucenau) May 13, 2026