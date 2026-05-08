VIDEO: Lluvias azotan Monterrey provocando inundaciones, autos bajo el agua, un muerto y… restos humanos

Las fuertes lluvias que golpearon la Zona Metropolitana de Monterrey durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes dejaron escenas de caos en distintos municipios de Nuevo León, donde se registraron inundaciones, vehículos atrapados bajo el agua, severos problemas viales y la muerte de un hombre que fue arrastrado por la corriente.

Las precipitaciones afectaron avenidas principales, provocaron accidentes, caída de árboles y postes, además de movilizar a cuerpos de emergencia que realizaron recorridos de monitoreo en ríos y arroyos de la entidad ante el riesgo de desbordamientos.

Uno de los hechos más trágicos ocurrió en la colonia Barrio del Prado, dentro del sector Ciudad Solidaridad, en Monterrey, donde un hombre perdió la vida luego de ser arrastrado por la corriente de un canal pluvial. Vecinos de la zona intentaron auxiliarlo y lograron sacarlo del agua; sin embargo, cuando paramédicos arribaron al sitio confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Las fuertes lluvias pegaron en varios municipios de Nuevo León causando caos y accidentes / Especial

Monterrey colapsa por las lluvias

La intensa tormenta generó afectaciones en distintas vialidades consideradas clave para la movilidad de la ciudad, entre ellas:

Constitución

Gonzalitos

Universidad

Paseo de los Leones

Fidel Velázquez

En varios puntos se reportaron inundaciones severas y automovilistas atrapados por la acumulación de agua, mientras videos difundidos en redes sociales mostraron vehículos parcialmente sumergidos y largas filas de tráfico debido al caos vial.

Protección Civil de Nuevo León informó que entre los principales incidentes registrados durante la madrugada destacan: 50 vehículos varados

22 árboles caídos o en riesgo de caer

8 postes dañados o con peligro de colapsar

14 reportes de cables colgando

30 cortocircuitos derivados de la lluvia

Las autoridades realizaron labores de atención y monitoreo para evitar mayores riesgos a la población.

Más de 50 autos quedaron bajo el agua por la creciente de agua sobre las calles y avenidas / Especial

Hallan restos humanos tras la tormenta

Las lluvias también derivaron en un hecho que generó conmoción entre habitantes de Monterrey: el hallazgo de restos humanos en distintos puntos de la ciudad. El primer descubrimiento ocurrió debajo del puente ferroviario ubicado sobre avenida Fidel Velázquez, donde personas observaron un brazo humano flotando entre la corriente.

Horas más tarde, autoridades localizaron una cabeza humana en calles de la colonia Central, situación que movilizó a elementos de seguridad y servicios periciales. Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre estos hallazgos, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Una persona murió y se encontraron restos humanos que salieron a flote por la tormenta / Especial

Arroyo Topo Chico alcanzó 90% de capacidad

Protección Civil estatal también informó que se realizaron recorridos preventivos en distintos cuerpos de agua de Nuevo León para supervisar niveles y posibles riesgos.

Entre los datos compartidos por las autoridades destacan: Arroyo Topo Chico: 90% durante la noche

Río Santa Catarina: 5%

Río Cabezones: 10%

Río Pilón: 10%

Río Raíces: 10%

Aunque el Arroyo Topo Chico alcanzó niveles preocupantes durante la tormenta, las autoridades señalaron que no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones mayores por desbordamiento.

Miren las inundaciones que se registraron en Monterrey, Nuevo León en México ayer debido a la vaguada. Recuerden que habíamos hablado de esa zona donde podría producirse tiempo Severo. Este vídeo es cortesía de Disaster News. pic.twitter.com/fDkIO9N1AF — Fenómenos del Caribe (@FenomenosCaribe) May 8, 2026

Continúan labores de supervisión en Nuevo León

Pese al caos registrado durante la madrugada, Protección Civil aseguró que actualmente no existen cierres viales importantes ni encharcamientos severos en la zona metropolitana.

Asimismo, las autoridades confirmaron que no hay reporte oficial de personas desaparecidas relacionadas con las lluvias, aunque mantienen vigilancia constante ante posibles nuevas precipitaciones.

Los cuerpos de emergencia pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar corrientes de agua o circular por zonas inundadas durante tormentas.