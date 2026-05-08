VIDEO: Lluvias azotan Monterrey provocando inundaciones, autos bajo el agua, un muerto y… restos humanos
Las fuertes lluvias que golpearon la Zona Metropolitana de Monterrey durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes dejaron escenas de caos en distintos municipios de Nuevo León, donde se registraron inundaciones, vehículos atrapados bajo el agua, severos problemas viales y la muerte de un hombre que fue arrastrado por la corriente.
Las precipitaciones afectaron avenidas principales, provocaron accidentes, caída de árboles y postes, además de movilizar a cuerpos de emergencia que realizaron recorridos de monitoreo en ríos y arroyos de la entidad ante el riesgo de desbordamientos.
Uno de los hechos más trágicos ocurrió en la colonia Barrio del Prado, dentro del sector Ciudad Solidaridad, en Monterrey, donde un hombre perdió la vida luego de ser arrastrado por la corriente de un canal pluvial. Vecinos de la zona intentaron auxiliarlo y lograron sacarlo del agua; sin embargo, cuando paramédicos arribaron al sitio confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Monterrey colapsa por las lluvias
La intensa tormenta generó afectaciones en distintas vialidades consideradas clave para la movilidad de la ciudad, entre ellas:
Constitución
Gonzalitos
Universidad
Paseo de los Leones
Fidel Velázquez
En varios puntos se reportaron inundaciones severas y automovilistas atrapados por la acumulación de agua, mientras videos difundidos en redes sociales mostraron vehículos parcialmente sumergidos y largas filas de tráfico debido al caos vial.
Protección Civil de Nuevo León informó que entre los principales incidentes registrados durante la madrugada destacan:
50 vehículos varados
22 árboles caídos o en riesgo de caer
8 postes dañados o con peligro de colapsar
14 reportes de cables colgando
30 cortocircuitos derivados de la lluvia
Las autoridades realizaron labores de atención y monitoreo para evitar mayores riesgos a la población.
Hallan restos humanos tras la tormenta
Las lluvias también derivaron en un hecho que generó conmoción entre habitantes de Monterrey: el hallazgo de restos humanos en distintos puntos de la ciudad. El primer descubrimiento ocurrió debajo del puente ferroviario ubicado sobre avenida Fidel Velázquez, donde personas observaron un brazo humano flotando entre la corriente.
Horas más tarde, autoridades localizaron una cabeza humana en calles de la colonia Central, situación que movilizó a elementos de seguridad y servicios periciales. Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre estos hallazgos, mientras continúan las investigaciones correspondientes.
Arroyo Topo Chico alcanzó 90% de capacidad
Protección Civil estatal también informó que se realizaron recorridos preventivos en distintos cuerpos de agua de Nuevo León para supervisar niveles y posibles riesgos.
Entre los datos compartidos por las autoridades destacan:
Arroyo Topo Chico: 90% durante la noche
Río Santa Catarina: 5%
Río Cabezones: 10%
Río Pilón: 10%
Río Raíces: 10%
Aunque el Arroyo Topo Chico alcanzó niveles preocupantes durante la tormenta, las autoridades señalaron que no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones mayores por desbordamiento.
Miren las inundaciones que se registraron en Monterrey, Nuevo León en México ayer debido a la vaguada. Recuerden que habíamos hablado de esa zona donde podría producirse tiempo Severo. Este vídeo es cortesía de Disaster News. pic.twitter.com/fDkIO9N1AF— Fenómenos del Caribe (@FenomenosCaribe) May 8, 2026
Continúan labores de supervisión en Nuevo León
Pese al caos registrado durante la madrugada, Protección Civil aseguró que actualmente no existen cierres viales importantes ni encharcamientos severos en la zona metropolitana.
Asimismo, las autoridades confirmaron que no hay reporte oficial de personas desaparecidas relacionadas con las lluvias, aunque mantienen vigilancia constante ante posibles nuevas precipitaciones.
Los cuerpos de emergencia pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar corrientes de agua o circular por zonas inundadas durante tormentas.
Las intensas lluvias en #Monterrey la noche de ayer, provocaron inundaciones y afectaciones en distintos puntos de la Zona Metropolitana, donde el arroyo Topo Chico alcanzó cerca del 90% de su capacidad. pic.twitter.com/9fqCgEEQxS— La Opinión de Poza Rica (@laopinionpr) May 8, 2026