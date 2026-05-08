Rômulo Zwarg reconoce ventaja de Tigres por ausencias de Chivas, pero pide máxima concentración

Rômulo Zwarg habló en conferencia de prensa previo al duelo de vuelta entre Tigres y Guadalajara por los cuartos de final, donde el mediocampista felino aseguró que el equipo no se confía pese a las ausencias que tendrá el conjunto rojiblanco por convocatorias a selección nacional.

Romulo Zwarg, ansioso por jugar con Tigres | X: @TigresOficial

Con seriedad a pesar de la ventaja

El brasileño dejó claro que en Tigres mantienen la seriedad con la que afrontan cada compromiso y descartó que exista exceso de confianza por las bajas del rival, destacando que cada partido se juega de manera distinta.

Bueno, no sé si la palabra preocupar puede puede ser tan fuerte así, porque siempre que hablo en las entrevistas, que, partido por partido, vamos a ingresar como un juego único, independiente de quién juega o quién no juega. Siempre ingresar en la cancha con pie al piso, no siendo agrandado

Romulo en el duelo ante Chivas | Imago7

Chivas aún cuenta con argumentos suficientes

Zwarg también señaló que el contexto del encuentro incluso puede servirle al equipo para mantenerse alerta y evitar relajarse en un duelo que considera complicado, especialmente por los jugadores que tendrán oportunidad de mostrarse con Chivas.

A veces, creo que, esta ventaja puede ser una cuestión para ponernos más alerta al partido, para no ingresar en una zona de confort. Sabemos que también ellos no tienen algunos jugadores que están en la Selección, pero, como dije, independiente de quién jueguen, no jueguen, creo que también hay muchos muchachos allá que van recibir algunas oportunidades ahora, y en esas oportunidades quieren demostrar al 100 por 100 de qué que tienen como jugador.

Romulo Zwarg festejando con Jesús Angulo | Imago7

El mediocampista felino reconoció que sí puede existir cierta ventaja deportiva por las ausencias rojiblancas, aunque resaltó la calidad del plantel tapatío y recordó el torneo que realizaron al mantenerse en la parte alta de la tabla durante varias jornadas.