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Lucha

Backlash 2026: hora, cartelera y dónde ver el PLE de WWE

Backlash es el siguiente evento de WWE | wwe.com
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 12:08 - 08 mayo 2026
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El primer PLE después de WrestleMania ha llegado y con ello, nuevas historias por contar dentro de WWE en camino hacia el evento más caliente del verano: SummerSlam

Backlash 2026 será la primera cita de la WWE que marcará el inicio de sus nuevas historias, rivalidades y luchadores que buscan ascender hacia los planos estelares. 

Una cartelera con John Cena, Roman Reigns, Iyo Sky, Seth Rollins y más, promete tener emociones que dejarán a los aficionados con la intriga e incógnita de todo lo que está por venir dentro de la WWE

¿A que hora y dónde ver Backlash 2026?

WWE Backlash 2026 se celebrará este sábado 9 de mayo desde Tampa, Florida. En México, el evento podrá verse completamente EN VIVO a través de Netflix. El pre-show comenzará a las 4:00 PM por YouTube, mientras que la cartelera principal arrancará a las 5:00 PM, tiempo del centro de México

Poster de la lucha entre Azuka e Iyo Sky en WWE Backlash 2026 | WWE
Poster de la lucha entre Azuka e Iyo Sky en WWE Backlash 2026 | WWE

Cartelera oficial de Backlash 2026 

  • John Cena regresará para darnos “un anuncio histórico” que cambiará el rumbo de la WWE.

Poster del anuncio de John Cena en WWE Backlash 2026 | WWE
Poster del anuncio de John Cena en WWE Backlash 2026 | WWE

  • Danhausen y un compañero misterioso tendrán una lucha en parejas ante The Miz y Kid Willson.

  • Tras tanta espera. Asuka e Iyo Sky colisionarán en el cuadrilátero (la primera vez en la historia que 2 japonesas se midan mano a mano en un ring de WWE).

  • Trick Williams (c) defenderá por primera vez su Campeonato de los Estados Unidos frente a Sami Zayn en su revancha de WrestleMania

Poster de la lucha de Seth Rollins y Bron Breakker WWE Backlash 2026 | WWE
Poster de la lucha de Seth Rollins y Bron Breakker WWE Backlash 2026 | WWE

  • Lucha entre maestro y discípulo: Seth Rollins contra Bron Breakker.

  • Lucha estelar: Roman Reigns (c) expondrá por primera vez su Campeonato Mundial Pesado ante Jacob Fatu

Poster oficial de WWE Backlash 2026 | WWE
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