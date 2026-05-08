Backlash 2026: hora, cartelera y dónde ver el PLE de WWE
Backlash 2026 será la primera cita de la WWE que marcará el inicio de sus nuevas historias, rivalidades y luchadores que buscan ascender hacia los planos estelares.
Una cartelera con John Cena, Roman Reigns, Iyo Sky, Seth Rollins y más, promete tener emociones que dejarán a los aficionados con la intriga e incógnita de todo lo que está por venir dentro de la WWE.
¿A que hora y dónde ver Backlash 2026?
WWE Backlash 2026 se celebrará este sábado 9 de mayo desde Tampa, Florida. En México, el evento podrá verse completamente EN VIVO a través de Netflix. El pre-show comenzará a las 4:00 PM por YouTube, mientras que la cartelera principal arrancará a las 5:00 PM, tiempo del centro de México.
Cartelera oficial de Backlash 2026
John Cena regresará para darnos “un anuncio histórico” que cambiará el rumbo de la WWE.
Danhausen y un compañero misterioso tendrán una lucha en parejas ante The Miz y Kid Willson.
Tras tanta espera. Asuka e Iyo Sky colisionarán en el cuadrilátero (la primera vez en la historia que 2 japonesas se midan mano a mano en un ring de WWE).
Trick Williams (c) defenderá por primera vez su Campeonato de los Estados Unidos frente a Sami Zayn en su revancha de WrestleMania.
Lucha entre maestro y discípulo: Seth Rollins contra Bron Breakker.
Lucha estelar: Roman Reigns (c) expondrá por primera vez su Campeonato Mundial Pesado ante Jacob Fatu.