Backlash 2026: hora, cartelera y dónde ver el PLE de WWE

Backlash 2026 será la primera cita de la WWE que marcará el inicio de sus nuevas historias, rivalidades y luchadores que buscan ascender hacia los planos estelares.

Una cartelera con John Cena, Roman Reigns, Iyo Sky, Seth Rollins y más, promete tener emociones que dejarán a los aficionados con la intriga e incógnita de todo lo que está por venir dentro de la WWE.

¿A que hora y dónde ver Backlash 2026?

WWE Backlash 2026 se celebrará este sábado 9 de mayo desde Tampa, Florida. En México, el evento podrá verse completamente EN VIVO a través de Netflix. El pre-show comenzará a las 4:00 PM por YouTube, mientras que la cartelera principal arrancará a las 5:00 PM, tiempo del centro de México.

Poster de la lucha entre Azuka e Iyo Sky en WWE Backlash 2026 | WWE

Cartelera oficial de Backlash 2026

John Cena regresará para darnos “un anuncio histórico” que cambiará el rumbo de la WWE.

Poster del anuncio de John Cena en WWE Backlash 2026 | WWE

Danhausen y un compañero misterioso tendrán una lucha en parejas ante The Miz y Kid Willson.

Tras tanta espera. Asuka e Iyo Sky colisionarán en el cuadrilátero (la primera vez en la historia que 2 japonesas se midan mano a mano en un ring de WWE).

Trick Williams (c) defenderá por primera vez su Campeonato de los Estados Unidos frente a Sami Zayn en su revancha de WrestleMania.

Poster de la lucha de Seth Rollins y Bron Breakker WWE Backlash 2026 | WWE

Lucha entre maestro y discípulo: Seth Rollins contra Bron Breakker.

Lucha estelar: Roman Reigns (c) expondrá por primera vez su Campeonato Mundial Pesado ante Jacob Fatu.