Gilberto Mora, la joya del Tri que evitó el quirófano y hoy pelea por la titularidad en el Mundial

Contra el reloj, con paciencia y confianza plena en su recuperación. Así fue el camino de Gilberto Mora para volver a la Selección Mexicana y meterse de lleno en la pelea por un lugar en el once titular del Tri rumbo a la Copa del Mundo.

El futbolista de Tijuana fue uno de los primeros convocados en reportar al Centro de Alto Rendimiento. Incluso, varios días antes de la llegada del resto del plantel, trabajó en solitario mientras terminaba de superar la lesión que puso en duda su presencia con el combinado nacional.

Gilberto Mora, en festejo de gol, con Tijuana | IMAGO7

Lejos de optar por una cirugía, Mora tomó una decisión clave en su proceso de recuperación: confiar en la evolución natural de su cuerpo.

“Sí había opción de operar, pero decidí no operarme, que mi cuerpo se recuperara solo”, reveló el mediocampista ante los medios.

También explicó que desde el primer momento mantuvo la confianza en regresar a tiempo y en plenitud física para ponerse nuevamente bajo las órdenes del cuerpo técnico nacional.

Gilberto Mora con la Selección Mexicana | IMAGO 7

“Llegué desde lunes, estaba aquí entrenando solo, pero muy contento de poder estar otra vez en selección. Físicamente me siento muy bien, ya estoy al 100%. Entonces, disfrutando de las instalaciones nuevas, disfrutando el momento y sobre lo que pasó, la verdad no me metí a ver mucho del tema y trato siempre de estar pensando en lo mío”, comentó.

La lesión representó uno de los momentos más complicados de su joven carrera, aunque nunca dejó de pensar en volver al Tri.