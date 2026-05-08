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Futbol

“Seguiré soñando con el Mundial”: Marcel Ruiz no pierde la esperanza con el Tri

Este es el plan que la Selección nacional tiene para Marcel Ruiz, y la razón por la que no fue convocado.
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:42 - 07 mayo 2026
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El mediocampista mexicano aseguró durante un evento de Panini que mantiene intacta la ilusión de ser convocado por Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo en casa

Marcel Ruiz mantiene vivo el sueño mundialista. El jugador mexicano habló durante la presentación del álbum oficial de Panini rumbo al Mundial y confesó que sigue trabajando con la esperanza de recibir un último llamado de Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El futbolista del Toluca reconoció que representar a México en un Mundial como local sería el momento más importante de su carrera.

Marcel Ruiz no se rinde por un lugar en el Mundial

Durante el evento organizado por Panini, Marcel Ruiz aseguró que continuará luchando por ganarse un sitio en la convocatoria de la Selección Mexicana.

Seguiremos con el sueño, intentando jugar el Mundial en casa, que es lo más bonito que yo creo que me puede pasar
Marcel Ruiz saliendo molesto tras caer ante el América | MEXSPORT

Asimismo, el jugador se mostró emocionado de compartir el evento junto a dos figuras históricas del futbol mexicano como Hugo Sánchez y Alberto Lati.

Muy feliz por estar con estas dos figuras del fútbol, ídolos, y bueno, este es el nuevo álbum
Marcel Ruiz entró de cambio ante Galaxy | MEXSPORT

Javier Aguirre sigue observando opciones rumbo al Mundial

Aunque Marcel Ruiz no ha logrado consolidarse en las últimas convocatorias del Tri por su lesión, el mediocampista sigue siendo uno de los nombres que buscan levantar la mano de último minuto rumbo a la próxima Copa del Mundo.

A tan solo 2 meses para la justa mundialista, Javier Aguirre continúa evaluando alternativas para fortalecer el mediocampo de la Selección Mexicana, aunque parece que su lista final está cada vez más cerrada.

Marcel Ruiz | MEXSPORT
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