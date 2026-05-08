¡Con miras a la Final! Pachuca toma ventaja ante Monterrey en la Semifinal de la Liga MX Femenil

Sueñan con la Final. Pachuca no desaprovechó la localía y tiene la mira en ganar su segundo título de Liga MX Femenil, luego de tomar una importante ventaja en la Semifinal contra Rayadas de Monterrey. El conjunto hidalguense se impuso 2-0 en casa y tiene un pie en el partido por la corona del Clausura 2026.

Pachuca supo capitalizar

A Monterrey no le faltaron oportunidades para, al menos, acortar distancias en el marcador. Sin embargo, carecieron de contundencia y puntería para sentenciar el compromiso. Jermaine Seoposenwe tuvo dos remates al poste, en oportunidades claras que no supo definir.

En cambio, Pachuca sí supo capitalizar sus oportunidades frente al arco. Apenas habían pasado diez minutos cuando Aline Gomes, después de una gran jugada colectiva, puso el primer gol del compromiso, tras lo cual las Diosas del Viento no supieron ampliar la ventaja.

Un gol anulado a Chalyn Corral al minuto 37 y al 54' un poste de Paola García, que en el rebote la misma Charlyn no supo definir, fueron las oportunidades que las Tuzas tuvieron para firmar el segundo. Fue hasta ya la recta final que finalmente pusieron más distancia en el marcador.

Aline Gomes de Pachuca en celebración ante Rayadas de Monterrey en la Semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT

Después de un desborde por la banda derecha, Aline mandó un centro raso al área, donde Corral empujó al fondo de la red al minuto 75, a pesar de la marca encimosa. Después de eso vinieron los postes de Seoposenwe y un gol de Rayadas que no subió al marcador porque previamente el balón salió por la línea de meta.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Pachuca y Rayadas?

Rayadas ahora tratará de remontar ante el conjunto hidalguense el próximo domingo 10 de mayo a las 18:15 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio BBVA. El equipo de Amandine Miquel necesita ganar por diferencia de dos goles para empatar el global y avanzar por posición en la tabla.

Charlyn Corral en celebración con Pachuca en la Semifinal contra Rayadas | MEXSPORT