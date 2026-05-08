IMSS aclara si pensionados deberán registrar datos biométricos en junio 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó un nuevo proceso de actualización de identidad mediante datos biométricos para personas pensionadas bajo los esquemas de la Ley 73 y Ley 97, requisito que será necesario para continuar recibiendo el pago mensual y conservar el acceso a servicios médicos.

La medida comenzará a aplicarse de forma obligatoria rumbo a junio de 2026, por lo que el Instituto pidió a los beneficiarios realizar el procedimiento con anticipación mediante la aplicación oficial IMSS Digital.

De acuerdo con el organismo, el registro biométrico busca fortalecer los mecanismos de validación de identidad y reducir riesgos relacionados con fraude, suplantación o cobros indebidos de pensiones.

El nuevo trámite busca reforzar la validación de identidad de los beneficiarios del IMSS./ RS

El aviso contempla tanto a trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, pertenecientes al régimen de la Ley 73, como a quienes iniciaron cotizaciones después de esa fecha bajo el esquema de la Ley 97.

¿Quiénes podrían tener problemas con el pago de su pensión?

El IMSS advirtió que las personas pensionadas que no completen el registro biométrico podrían enfrentar restricciones para acceder al depósito mensual de su pensión, además de posibles afectaciones relacionadas con servicios médicos y prestaciones.

Aunque el Instituto no detalló sanciones inmediatas ni fechas específicas de suspensión, sí señaló que el trámite es considerado indispensable para garantizar la continuidad de los beneficios a partir de junio de 2026.

La actualización de datos deberá realizarse directamente desde teléfonos móviles mediante la aplicación IMSS Digital, disponible en tiendas oficiales para dispositivos Android y iOS.

El IMSS pidió a los beneficiarios realizar el trámite con anticipación para evitar contratiempos./ RS

¿Cómo hacer el registro biométrico en IMSS Digital?

Para completar el procedimiento, el Instituto indicó que los usuarios deben descargar o actualizar la aplicación a la versión 8.5.2 o superior y posteriormente ingresar datos personales como la CURP, el Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico activo.

Después, la plataforma solicitará capturar los datos biométricos requeridos para validar la identidad del pensionado directamente desde el dispositivo móvil.

El IMSS explicó que esta medida busca garantizar que los recursos económicos lleguen realmente a las personas beneficiarias y fortalecer el control en el acceso a prestaciones médicas y administrativas.

Además de reducir posibles casos de fraude, el Instituto pretende modernizar sus procesos digitales y reforzar la seguridad en trámites relacionados con pensiones y servicios de salud.