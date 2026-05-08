Incendio en Plaza Las Palmas deja 5 muertos y más de 30 heridos en Los Mochis

Un fuerte incendio registrado la tarde de este jueves dentro de Plaza Fiesta Las Palmas, en Los Mochis, Sinaloa, dejó un saldo preliminar de al menos cinco personas fallecidas y más de 30 lesionados, confirmaron autoridades estatales y corporaciones de emergencia que trabajaron en el lugar.

El siniestro ocurrió en el complejo comercial ubicado en la colonia Centro, donde clientes y trabajadores quedaron atrapados entre humo y llamas mientras intentaban abandonar el inmueble durante los primeros minutos de la emergencia.

La magnitud del incendio obligó a movilizar a bomberos, Protección Civil y equipos de rescate de distintos municipios cercanos para apoyar en las labores de evacuación y control del fuego.

Al menos cinco personas murieron tras el incendio registrado en una plaza comercial de Los Mochis./ X: @rosaliliatorrs

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) desplegó una Misión ECO en el municipio de Ahome con el objetivo de fortalecer la atención del incidente y coordinar acciones con autoridades estatales y municipales.

¿Cómo comenzó el incendio en Plaza Fiesta Las Palmas?

Los primeros reportes señalan que el fuego se habría originado poco antes de las 14:00 horas en el área de cocina de la tienda Ley localizada dentro de la plaza comercial.

Conforme avanzaron los minutos, las llamas alcanzaron otros espacios con mercancía inflamable, incluyendo departamentos de ropa, juguetes y distintos locales comerciales, situación que provocó una rápida expansión del incendio.

Testigos narraron que el humo se propagó rápidamente por los pasillos, dificultando la salida de personas que se encontraban realizando compras o trabajando dentro del inmueble.

Bomberos y rescatistas trabajaron durante horas para controlar el fuego en Plaza Las Palmas./ X: @periodicoam

Debido a la emergencia, autoridades cerraron la circulación vehicular en zonas cercanas como el bulevar Antonio Rosales y la calle Álvaro Obregón, permitiendo el ingreso de unidades de emergencia y maquinaria para combatir el fuego.

¿Qué se sabe de las víctimas y lesionados?

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que más de 30 personas recibieron atención médica tras presentar intoxicación por humo, quemaduras y crisis nerviosas derivadas del incendio.

Entre los hospitales que recibieron pacientes se encuentran el Hospital General, el hospital del ISSSTE, la Clínica 49 del IMSS y el Hospital Fátima, donde algunas personas continúan bajo observación médica.

El vicefiscal de la zona norte, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, explicó que las labores periciales podrían extenderse debido a las condiciones en las que quedó parte del inmueble y a la necesidad de identificar oficialmente a las víctimas mortales.

Por su parte, el director de Protección Civil Estatal, Roy Navarrete Cuevas, informó que el incendio logró ser controlado en gran parte gracias al trabajo coordinado entre cuerpos de auxilio de municipios como Juan José Ríos, Guasave y El Fuerte.