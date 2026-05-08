Efraín Juárez fue hackeado en plena Liguilla

La ausencia de la cuenta de Instagram de Efraín Juárez generó revuelo entre aficionados de Pumas en plena eliminatoria de Cuartos de Final ante el América. Aunque inicialmente se especuló que el estratega había decidido cerrar sus redes sociales por la presión del momento, RÉCORD pudo saber que la situación sería muy distinta.

De acuerdo con una fuente cercana consultada por RÉCORD, el entrenador auriazul no desactivó su perfil por voluntad propia, ya que presuntamente sufrió un hackeo que provocó la desaparición de su cuenta en las últimas horas.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

La desaparición de su cuenta causó sorpresa entre aficionados

La situación tomó fuerza luego de que diversos usuarios notaran que el perfil del técnico ya no aparecía en Instagram, justo en la antesala de uno de los partidos más importantes del semestre para el conjunto universitario.

La incertidumbre creció debido a que no hubo ningún comunicado oficial por parte del club o del propio estratega, lo que alimentó versiones sobre una posible decisión personal para alejarse de las redes sociales durante la Liguilla.

Luis Enrique Santander, en el América vs Pumas | IMAGO7

Pumas se juega el semestre ante América

Mientras tanto, Pumas mantiene el foco en la serie frente al América, donde buscará avanzar a las semifinales y mantener vivo el sueño de la tan esperada Octava. La eliminatoria está empatada a 3 goles por ambos bandos.

La situación extracancha con las redes sociales de Juárez no cambiaría la preparación del equipo universitario, que continúa concentrado en el compromiso más importante de la temporada.