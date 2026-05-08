“ICE no va a estar en el estadio”: garantizan que no habrá redadas en el Mundial 2026

Las preocupaciones sobre posibles operativos migratorios durante el Mundial 2026 en Estados Unidos comenzaron a disminuir luego de que Rodney Barreto, copresidente del comité anfitrión en Miami, asegurara que sostuvo conversaciones directas con el secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las sedes del torneo.

El dirigente explicó que una de las principales inquietudes entre aficionados internacionales y comunidades migrantes era la posibilidad de que agentes federales realizaran detenciones dentro o alrededor de los estadios que albergarán partidos de la Copa del Mundo.

Marco Rubio habría garantizado que ICE no realizará operativos en los estadios del Mundial 2026./ AP

“Hablé con Marco Rubio. ICE no va a estar en el estadio”, afirmó Barreto durante una entrevista concedida a The Athletic, donde también descartó que el evento deportivo vaya a utilizarse para implementar operativos masivos contra migrantes.

“Esto no se va a convertir en una especie de operativo de 'redada'. Ese no es el propósito de esto”, agregó el directivo al referirse a la organización del torneo que arrancará en junio de 2026.

¿Qué dijo ICE sobre la seguridad en el Mundial 2026?

Las declaraciones de Barreto surgieron después de que Todd Lyons, director interino del ICE, señalara anteriormente que las operaciones habituales de la agencia no se suspenderían durante la Copa del Mundo debido a las labores de seguridad previstas para el evento.

Según explicó el funcionario, las áreas de Investigaciones de Seguridad Nacional forman parte del esquema de protección que acompañará el desarrollo del Mundial en territorio estadounidense.

El ICE aseguró que participará en labores relacionadas con seguridad y protección del torneo./ AP

“Estamos dedicados a asegurar esa operación y estamos dedicados a la seguridad de todos nuestros participantes y visitantes”, expresó Lyons en declaraciones difundidas previamente.

El tema cobró fuerza debido al clima migratorio que atraviesa Estados Unidos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, situación que incluso ha provocado incertidumbre entre sectores turísticos y hoteleros a pocas semanas del inicio del torneo.

Millones de dólares para seguridad y logística del Mundial

Como parte de la preparación para el evento, la administración estadounidense destinó 625 millones de dólares en recursos federales para reforzar la seguridad en las 11 ciudades sede que recibirán encuentros del Mundial 2026.

Rodney Barreto aseguró que el gobierno federal también trabaja para agilizar procesos relacionados con visas y pasaportes para jugadores, trabajadores y aficionados internacionales que viajarán al país durante la competencia.

El Mundial 2026 será la edición más grande en la historia de la FIFA con 48 selecciones./ AP

“Hablé con Marco y, en primer lugar, se asegurará de que los pasaportes se tramiten correctamente y de que la gente pueda llegar aquí de forma ordenada, para que no haya retrasos”, explicó el directivo.

Pese a ello, el panorama migratorio sigue generando preocupación debido a que actualmente cuatro de las 48 selecciones participantes enfrentan restricciones de viaje hacia Estados Unidos. Además, algunos aficionados podrían verse obligados a cubrir fianzas de visa de hasta 15 mil dólares para ingresar al país.

El Mundial 2026, organizado por FIFA, se disputará en sedes de Estados Unidos, México y Canadá, y será la primera edición de la Copa del Mundo con 48 selecciones participantes.