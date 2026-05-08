De Nazaré al cielo de Libia: Mau Otero rompe Récord Guinness con un salto histórico nocturno

Mau Otero continúa llevando el deporte extremo mexicano a otro nivel. Luego de conquistar una de las olas más grandes jamás surfeadas por un mexicano en Nazaré, el creador de contenido y atleta volvió a hacer historia, esta vez desde el aire, al participar en el nuevo Récord Guinness de formación nocturna de wingsuit.

El desafío consistía en superar la marca de 16 paracaidistas volando en formación. El resultado terminó siendo histórico: 19 atletas sincronizados en pleno vuelo nocturno durante más de un minuto, rompiendo oficialmente el récord mundial.

Un salto histórico en los cielos de Libia

La hazaña se realizó en Benghazi, Libia, donde los atletas se lanzaron desde un helicóptero militar Mil Mi-17 a una altura de 13 mil pies, alcanzando velocidades cercanas a los 200 kilómetros por hora.

Sin embargo, más allá del récord, el salto destacó por el impresionante espectáculo visual que generó en el cielo nocturno.

Los participantes adaptaron sus trajes con sistemas de iluminación y pirotecnia en los pies, creando una especie de coreografía aérea brillante en medio de la oscuridad del desierto.

Fue uno de los mejores saltos de mi vida. Ver a 19 personas volando en formación, con chispas saliendo de los pies, sobre una ciudad iluminada… es algo que nunca voy a olvidar

El único mexicano y uno de los más jóvenes del equipo

Además de formar parte del récord, Mau Otero destacó por ser el único mexicano dentro del equipo y el segundo integrante más joven en lograr la hazaña.

El atleta representa a una nueva generación de deportistas extremos que mezclan adrenalina, precisión y narrativa visual en cada reto.

Detrás de este logro hubo años de preparación y múltiples intentos fallidos antes de conseguir la ejecución perfecta. El equipo trabajó durante cinco años, acumulando más de 850 saltos y sesiones constantes de entrenamiento en túneles de viento.

En total, realizaron nueve intentos: seis de día y tres nocturnos.

La dificultad aumentó considerablemente durante los vuelos nocturnos debido a la baja visibilidad, el uso de equipo adicional y la integración de pirotecnia durante el descenso.

¡Histórica hazaña!



MAU OTERO SURFEA OLA DE 18 METROS EN NAZARÉ



El mexicano Mauricio Otero logró una hazaña al surfear una ola de aproximadamente 18 metros de altura en Nazaré, consolidándose como uno de los pocos atletas nacionales que se atreven a dominar las olas gigantes.



A… pic.twitter.com/jl5YCvzCpL — 24 Morelos (@24_morelos) December 17, 2025

Mau Otero y una nueva generación de atletas extremos

Más allá del récord, el logro de Mau Otero refleja la evolución de los atletas extremos mexicanos en escenarios internacionales.

Con desafíos que van desde surfear olas gigantes hasta cruzar edificios en highline o descender volcanes en monociclo, el mexicano continúa consolidándose como una de las figuras más llamativas de la generación Z dentro de los deportes extremos.