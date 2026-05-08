¡A base de billetazos! Rayados de Monterrey quiere a Matías Almeyda como técnico

Rayados de Monterrey se prepara para iniciar una nueva era. Luego del fracaso que supuso quedar fuera de Liguilla en el Clausura 2026 de la Liga MX y de su eliminación en Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf ante Cruz Azul, el club tendrá cambios para la Temporada 2026-27.

La llegada de Dennis te Kloese como nuevo presidente deportivo fue el primer paso para esta nueva etapa de la Pandilla, que ahora debe definir a su nuevo estratega. Robin Van Persie y Matías Almeyda fueron los primeros nombres en sonar, aunque RÉCORD pudo saber que es el argentino el que verdaderamente está en el radar de los regios.

Rayados quiere convencer a Almeyda con una gran oferta

Durante el programa el programa de los Infiltrados, Carlos Ponce de León confirmó que el 'Pelado' es una opción real para Rayados. El estratega argentino está actualmente sin equipo, luego que la directiva de Sevilla decidió cesarlo por la falta de resultados en LaLiga.

Dennis te Kloese, en Chivas | MEXSPORT

"Y ahora uno de los técnicos que tienen en la mira es el pelado Almeyda, lo quieren, de entrada El Francotirador le contaba hoy en su columna que Denis se va a convertir en el presidente que más gana, que más va a ganar en Liga MX, otra vez Monterrey fichando con billetazos", señaló.

Recordó que Almeyda tiene el deseo de seguir en Europa, a dónde llegó en julio de 2022 para dirigir en Grecia con AEK Athenas. Con el conjunto ateniense logró el título en liga y copa en la Temporada 2022-23, pero con Sevilla empezó bien y peleó por meterse en puestos de competencias europeas, pero en los últimos lugares cayó al fondo en la pelea por no descender.

Dennis te Kloese, en Chivas | MEXSPORT

La ventaja que tiene Almeyda es que conoce bien la Liga MX, en la cual estuvo por tres años con Chivas. Con el Rebaño ganó la Copa MX en Apertura 2015 y Clausura 2017; la Liga MX en el Clausura 2017; la Copa de Campeones Concacaf en 2018. Con ese antecedente es el principal objetivo de Rayados, pero está por verse si podrán convencerlo.

¿Cuándo dirigió Almeyda por última vez?

Fue el 21 de marzo que el estratega argentino dirigió su último partido oficial, en la derrota 0-2 de Sevilla contra Valencia, en la Jornada 29 del torneo de liga. Fue el segundo descalabro al hilo para Almeyda, que se despidió de los andaluces con 15 derrotas, siete empates y diez victorias.

Matías Almeyda con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7