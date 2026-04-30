¿Nueva era? Jonathan Orozco fue visto en El Barrial

En medio de la reestructuración que atraviesa los Rayados de Monterrey, este jueves apareció un nombre que no pasó desapercibido, Jonathan Orozco fue visto en las instalaciones de El Barrial, lo que de inmediato generó especulación sobre un posible regreso al club.

Jonathan Orozco en el TSM Corona | MEXSPORT

La presencia del exguardameta albiazul responde a la búsqueda de un nuevo entrenador de porteros, una de las áreas que la directiva pretende reforzar tras los recientes cambios en la estructura deportiva.

Orozco acudió a las instalaciones para sostener una charla con el nuevo director deportivo Walter Erviti, en la que se abordó la posibilidad de integrarse al cuerpo técnico en este nuevo ciclo. Su pasado con el club y su identificación con la institución lo colocan como un perfil atractivo para el puesto.

Jonathan Orozco en juego d eLiga MX | MEXSPORT

Cabe recordar que el histórico arquero vivió algunos de sus mejores años como profesional defendiendo el arco de Rayados, por lo que su eventual incorporación también tendría un componente emocional de cara a la afición.

Sin embargo, no es el único candidato que ha sido considerado. Apenas el pasado martes, Alejandro Saccone también estuvo en El Barrial, como parte del mismo proceso de evaluación para ocupar el cargo.

Jonathan Orozco en el Estadio de Monterrey | IMAGO7

Saccone cuenta con experiencia reciente trabajando junto a Martín Demichelis, lo que representa otra alternativa con perfil internacional para Rayados, que continúa analizando opciones antes de tomar una decisión definitiva en su cuerpo técnico.