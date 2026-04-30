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Futbol

Infantino ratifica a Irán para el Mundial: “El motivo es muy sencillo, tenemos que estar unidos.”

El delantero de AC Milan lleva varios meses fuera de actividad, pero ya está recuperado de su lesión y es opción real para el Vasco Aguirre.
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 13:50 - 30 abril 2026
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La FIFA despejó las dudas sobre la presencia de la selección Iraní en la Copa del Mundo 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró este jueves que la Selección de Irán disputará sin problemas la Copa del Mundo 2026 que se celebrará la mayor parte en Estados Unidos. Durante el congreso anual del organismo, Infantino destacó que el futbol debe servir para unir a las naciones pese a las tensiones internacionales. 

Gianni Infantino viendo un partido l AP

La FIFA une al mundo y debemos acercar a las personas. Hay demasiados problemas en el mundo y el futbol tiene el poder de mantenernos unidos”, expresó el dirigente.
Gianni Infantino durante un evento de FIFA l AP

Trump avala la presencia de Irán en territorio estadounidense

Horas antes de sus declaraciones, Infantino reveló que sostuvo una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no mostró objeciones sobre la participación del combinado iraní en el torneo.

De acuerdo con el dirigente de la FIFA, Trump le confirmó que la selección iraní será bienvenida para competir en el Mundial de 2026.

El atleta fue arrestado por protestas en Irán | AP

Irán ya conoce sus rivales para el Mundial 2026

La Selección de Irán consiguió su boleto al Mundial tras finalizar como líder del Grupo A, en la tercera ronda de las Eliminatorias de la Confederación Asiática.

El conjunto asiático formará parte del Grupo G y disputará partidos en Los Ángeles ante Nueva Zelanda y Bélgica, además de un encuentro en Seattle ante Egipto.

FIFA quiere la participación de Irán en el Mundial | MEXSPORT
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