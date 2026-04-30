América lanza ‘polémico’ mensaje previo al duelo contra Pumas

Cada vez falta menos para el arranque de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, mismo que tendrá como protagonistas al líder, Pumas, ante el octavo lugar, las Águilas del América, por lo que ambos se preparan para una nueva edición del Clásico Capitalino, donde incluso los de Coapa ya mandaron el primer ‘mensajes’.

América buscará el título | MEXSPORT

¿Qué hizo el América?

En la previa de los Cuartos de Final, el equipo del América lanzó un producto en sus tiendas oficiales, sin embargo, el momento de la publicación coincidió con la publicación de los horarios de los juegos de Liguilla, por lo que muchos lo tomaron como una indirecta para Pumas.

En sus redes, el América presentó su nuevo souvenir, el petbowl de acero inoxidable para mascotas, el cual brilló por su imagen de presentación la cual era un gato intentando llegar hasta el plato de mascotas, mismo que tiene el logo del equipo azulcrema y acompañado del mensaje: “Para los más fiele de la casa”,

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Tras la publicación del equipo, las redes no tardaron en asegurar que más que un nuevo producto se trató de un mensaje en contra de los Universitarios, incluso haciendo alusión a una imagen que el América lanzó en 2013, donde Christian ‘Chucho’ Benítez reto a los de Cantera.

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Una rivalidad para la historia

Pumas y América protagonizan la que es quizá la rivalidad más pasional del futbol mexicano, pues con décadas de historias llenas de duelos en temporada regular, Play-In y Liguilla, e incluso tres finales (1984-85, 1987-88 en favor de América y 1990-91 para Pumas).

En su historial general, Águilas y Universitarios suman un total de 178 duelos, donde los azulcremas tienen 63 victorias, Pumas 46 y un total de 69 empates, dejando la balanza en favor de los de Coapa.

Para esta nueva edición en fase final de la icónica rivalidad, el América abrirá la llave con el juego de Ida desde el Estadio Banorte el 3 de mayo. Por su parte, Pumas cerrará de local en el campo de Ciudad Universitaria el domingo 10 de mayo.