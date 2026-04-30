América en busca de refuerzo y técnico rumbo al Apertura 2026

Con la conclusión del Clausura 2026 de la Liga MX cada vez más cerca, los equipos comienzan a armar sus planteles para el nuevo torno, sin embargo, algunos lo hacen aun antes de concluir su participación, más cuando se necesita reforzar más de una zona del campo, caso del America.

La crisis de América en ofensiva | MEXSPORT

¿Cómo marcha el Apertura 2026 para el América?

Con el equipo a punto de arrancar la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, la directiva y presidencia ya comenzaron a pensar en lo que será el siguiente torneo, pues con todas las bajas y posibles bajas del verano, el equipo de Coapa continúa en una reestructuración, la cual busca toma forma lo más pronto posible.

Tras el pésimo torneo del equipo pese a su clasificación a la Liguilla, la directiva comenzó a moverse para llenar los vacíos que las lesiones y salidas dejaron en la plantilla, aunado a la necesidad de tener nuevas armas al alcance de André Jardine.

André Jardine durante el partido de América contra Atlas | IMAGO 7

A través de INFILTRADOS de RÉCORD, se pudo adelantar que la reestructuración en América es una realidad, pues el próximo presidente operativo está cada vez más cerca, además se pudo confirmar que ya empezaron las negociaciones del equipo para algunas áreas de la institución, además de que la búsqueda de jugador es una de las prioridades.

Ya se están buscando refuerzos y técnico, se quedará el presidente deportivo, están buscando jugadores y técnico, Jardine ya sabe que se va a ir”, se adelantó en INFILTRADOS de RÉCORD.

André Jardine, América | IMAGO7

Nuevos aires para América

Pese a que todo permanece como rumores, la realidad es que en Coapa se vive un constante cambio, todo en busca de volver a tener un plantel ‘base’ que pueda volver a competir durante el torneo regular y sobre todo en la Liguilla, oportunidad que tiene el equipo actual en los Cuartos de Final del Clausura 2026.

En busca de ‘borrar’ su mal semestre, América tendrá la tarea de eliminar al actual líder del campeonato, los Pumas de la UNAM. La Ida de los cuartos de Final entre los capitalinos se llevará a cabo el domingo 3 de mayo desde el Estadio Banorte, una semana más tarde Ciudad Universitaria será la encargada de recibir la conclusión de este nuevo capítulo.