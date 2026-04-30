Aston Villa cae ante Nottingham Forest en la Europa League

La atajada del año de Emiliano 'Dibu' Martínez no alcanzó para evitar la derrota del Aston Villa, que cayó 1-0 frente al Nottingham Forest en la Ida de la Semifinal de la Europa League. El arquero argentino fue una de las grandes figuras del encuentro disputado en el City Ground, aunque no pudo contener el penal que terminó definiendo el resultado. La serie se definirá el próximo jueves en Villa Park.

El partido tuvo presencia argentina en ambos equipos: Emiliano Buendía fue titular en el conjunto visitante, mientras que Nicolás Domínguez arrancó desde el inicio en el local. En una noche histórica para el Forest —que volvía a disputar una semifinal europea por primera vez desde 1984—, el protagonismo terminó siendo compartido, pero con un claro héroe bajo los tres palos.

Nottingham Forest ante Aston Villa | AP

La atajada viral de Dibu Martínez que recorrió el mundo

Corrían 32 minutos del primer tiempo cuando llegó la jugada que ya es candidata a la mejor atajada del año. Nottingham Forest armó una acción colectiva brillante que parecía terminar en gol, pero se encontró con una respuesta extraordinaria de Martínez. Elliot Anderson asistió a Morgan Gibbs-White, quien envió un pase preciso al centro para Igor Jesus.

El delantero brasileño definió de primera con la cara interna del pie derecho, una jugada que parecía imposible de detener. Sin embargo, Dibu reaccionó con reflejos felinos: primero bloqueó el balón con su guante izquierdo sobre la línea y luego lo aseguró con el derecho, lanzándose con todo su cuerpo para evitar el gol. La imagen del arquero argentino, tendido sobre el césped con la pelota asegurada, reflejó el asombro de todos en el estadio.

El City Ground quedó en silencio por unos segundos. Nadie podía creer lo que había hecho el campeón del mundo con la Selección Argentina. Incluso el entrenador local ya se preparaba para festejar, pero tuvo que contener el grito ante la intervención milagrosa del guardameta.

Nottingham Forest ante Aston Villa | AP

El penal que definió el partido y deja la serie abierta

A pesar del esfuerzo de Martínez, el partido terminó inclinándose a favor del Nottingham Forest en el tramo final. Cuando el encuentro parecía encaminarse a un empate sin goles, una acción desafortunada cambió todo: Lucas Digne cometió una mano infantil dentro del área, sancionada tras la intervención del VAR.

Chris Wood fue el encargado de ejecutar el penal y, aunque Dibu adivinó la dirección del remate, no logró evitar el gol que sentenció el 1-0. Fue un golpe duro para el Aston Villa, que había mostrado buenas intenciones ofensivas pero no logró concretar sus oportunidades.

El arquero alemán Stefan Ortega también tuvo su momento destacado en el complemento, con una gran atajada ante Ollie Watkins que evitó el empate del conjunto visitante. Así, ambos guardametas se lucieron en una noche donde las defensas tuvieron más protagonismo que los ataques.