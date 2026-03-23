¡Luto en Tottenham! Igor Tudor recibe la noticia de la muerte de su padre en pleno estadio

Inmediatamente después del pitido final del partido contra el Nottingham Forest (0-3), el entrenador del Tottenham, Igor Tudor, fue informado del fallecimiento de su padre.

Igor Tudor, entrenador del Tottenham | AP

Igor Tudor no compareció ante los periodistas tras la derrota por 0-3 ante el Nottingham Forest. “Es un problema familiar personal y, obviamente, es un momento difícil para él”, declaró su asistente Bruno Saltor, quien lo reemplazó en la rueda de prensa.

24 horas después, el Tottenham dio el pésame y mandó un mensaje de apoyo hacía su entrenador, quién fuera del tema deportivo se encuentra atravesando un complicado momento.

"Todos en el Tottenham Hotspur están profundamente entristecidos al enterarse del fallecimiento de Mario, padre de Igor Tudor. Nuestros pensamientos y condolencias están con Igor y su familia en este momento tan difícil"

TUDOR A PUNTO DE SER DESPEDIDO

Sportske Novosti, un importante diario de Croacia, país natal de Tudor, informó que el entrenador del Tottenham había sido notificado del fallecimiento de su padre, Mario. Saltor también habló sobre el futuro de su jefe en el equipo de Radu Drăgușin: “Sentimos el apoyo de todos en el club y nos centramos únicamente en cómo podemos ayudar a los jugadores”.

Sin embargo, Daily Mail tiene otra información. Fuentes del periódico dentro del club insinúan que, de no haber ocurrido esta desgracia familiar, el croata habría sido despedido de inmediato.

La misma publicación sugiere que el peligro no ha pasado: “Dado que el Tottenham tiene tres semanas hasta el próximo partido, debido al parón internacional y la eliminación de la FA Cup, habría una oportunidad para que los directivos del club realicen un nuevo cambio de entrenador”.

Igor Tudor, entrenador del Tottenham | AP

EL DESASTRE DEL TOTTENHAM EN 2026

Igor Tudor fue traído en febrero para generar un revulsivo en el equipo, considerando que su predecesor, Thomas Frank, había tenido un desempeño aceptable en la Liga de Campeones, pero desastroso en la Premier League. Sin embargo, la recuperación esperada por la directiva no llegó.

El Tottenham fue eliminado de la Champions, 2-5 y 3-2 en octavos de final contra el Atlético, y en los 5 partidos de Premier con Tudor en el banquillo solo ha logrado un punto (1-1 contra el Liverpool). El equipo ha marcado solo cuatro goles y ha encajado 13 en liga, sufriendo derrotas ante Arsenal, Fulham, Crystal Palace y Nottingham Forest.

Sin ninguna victoria en la competición doméstica en 2026, los Spurs han caído al puesto 17 de la clasificación, a un punto del descenso. En las últimas 7 jornadas, tienen desplazamientos a Sunderland, Wolverhampton, Aston Villa y Chelsea, y en casa jugarán contra Brighton, Leeds y Everton.