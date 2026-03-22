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Futbol Internacional

Nottingham Forest hunde al Tottenham en la lucha por la permanencia

Tottenham vs Nottingham Forest | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 15:59 - 22 marzo 2026
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El club londinense está a un solo punto de la zona de descenso en la Premier League

En un duelo directo que podría definir el futuro de ambos en la máxima categoría, el Nottingham Forest dio una exhibición de contundencia al golear 3-0 al Tottenham Hotspur en su propio estadio. Con este resultado, el equipo visitante toma un respiro vital en la tabla, mientras que los "Spurs" se hunden en una crisis profunda que los mantiene en la zona de peligro de la Premier League.

Nottingham Forest celebra la victoria | AP

El encuentro comenzó con un Tottenham volcado al frente, acumulando tiros de esquina y aproximaciones de Mathys Tel y Richarlison. Sin embargo, la falta de puntería y la gran actuación del guardameta Matz Sels mantuvieron el cero.

Cuando parecía que el descanso llegaría sin goles, el Forest aprovechó un balón parado. Al minuto 45, tras un centro preciso de Neco Williams, Igor Jesus conectó un cabezazo letal para poner el 1-0 ante el silencio del Tottenham Hotspur Stadium.

En el complemento, el técnico de los locales intentó reaccionar con los ingresos de Destiny Udogie y Lucas Bergvall, pero el Forest se mostró implacable al contragolpe. Al minuto 62, Morgan Gibbs-White amplió la ventaja con un remate cruzado tras una asistencia de Hudson-Odoi, poniendo una losa pesada sobre el conjunto londinense.

Tottenham vs Nottingham Forest | AP

La desesperación se apoderó del Tottenham, que perdió a Mathys Tel por lesión y vio cómo sus intentos de Dominic Solanke eran repelidos una y otra vez por Sels.

La sentencia definitiva llegó al minuto 87. Nuevamente Neco Williams apareció por la banda para servir un centro que el recién ingresado Taiwo Awoniyi empujó al fondo de las redes. Pese a recibir una tarjeta amarilla por el exceso de festejo, el daño ya estaba hecho: un 3-0 contundente que deja al Nottingham Forest con tres puntos de oro en su lucha por no descender.

Tottenham vs Nottingham Forest | AP
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