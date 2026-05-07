Sindicato del Metro advierte riesgos por ampliar horario durante el Mundial 2026 ¿Cuáles son?

A menos de un mes de que la Ciudad de México se convierta en una de las sedes más importantes de la Copa Mundial 2026, el debate sobre la movilidad y el transporte público ya comenzó a generar polémica. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro rechazó públicamente la propuesta para ampliar el horario de operación del Metro hasta las 2:00 de la madrugada durante el torneo, al considerar que la medida pondría en riesgo el funcionamiento del sistema.

La iniciativa había sido impulsada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México como parte de las estrategias para facilitar el traslado de aficionados nacionales y extranjeros durante los partidos que se celebrarán en el Estadio Azteca.

Sin embargo, la organización sindical aseguró que la propuesta no contempla las verdaderas necesidades operativas del Metro ni los tiempos indispensables para realizar mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones.

El Sindicato del Metro considera que la medida pondría en riesgo el funcionamiento del sistema / FB: @MetroCDMX

Sindicato advierte riesgos para la seguridad y operación

A través de una tarjeta informativa, el sindicato explicó que la mayor parte de las labores técnicas del Metro se realizan durante la madrugada, cuando el servicio se suspende y se corta la energía eléctrica para garantizar la seguridad del personal encargado de mantenimiento.

De acuerdo con los trabajadores, ampliar el horario reduciría considerablemente el tiempo disponible para intervenir vías, sistemas eléctricos, estaciones y trenes, lo que podría provocar fallas importantes en distintas líneas.

El sindicato advirtió que estas labores son fundamentales para evitar accidentes y garantizar que el sistema pueda arrancar operaciones diariamente sin contratiempos.

Además, recordaron que el proceso de reenergización del sistema inicia alrededor de las 4:00 de la mañana para que el Metro pueda abrir con normalidad en días laborales, por lo que extender operaciones hasta las 2:00 AM dejaría márgenes mínimos para ejecutar trabajos técnicos.

El PAN en el Congreso capitalino propuso ampliar el horario del Metro hasta las 2 de la mañana durante el Mundial / FB: @MetroCDMX

“Los trenes van semivacíos en la noche”

Otro de los argumentos expuestos por el sindicato tiene que ver con la baja afluencia de pasajeros durante las últimas horas del servicio. Según datos del propio STC Metro, entre las 23:00 y las 24:00 horas la demanda disminuye considerablemente y muchos trenes circulan semivacíos, pese a tener capacidad para transportar hasta mil 500 personas.

Por ello, los trabajadores consideran que extender el horario por una demanda reducida no justificaría el riesgo operativo que implicaría afectar las ventanas de mantenimiento.

También señalaron que, si las revisiones nocturnas no se realizan adecuadamente, podrían generarse fallas mayores que obligarían incluso a suspender parcialmente algunas líneas para recuperar trabajos pendientes.

Afirman que ampliar el horario reduciría el tiempo para intervenir vías, sistemas eléctricos, estaciones y trenes / FB: @MetroCDMX

Metro será clave durante el Mundial 2026

La Copa Mundial 2026 arrancará oficialmente el próximo 11 de junio y la Ciudad de México será una de las sedes principales del torneo. Debido a ello, las autoridades capitalinas buscan que el Metro funcione como el eje central de movilidad para miles de aficionados que asistirán a los partidos y actividades relacionadas con el evento.

Aunque la propuesta de ampliar el horario todavía continúa en análisis dentro del Congreso capitalino, el rechazo del sindicato representa uno de los principales obstáculos para que la medida pueda concretarse.

Con más de 15 mil agremiados, la organización sindical sostuvo que la propuesta evidencia desconocimiento sobre la complejidad técnica y operativa que requiere el Metro diariamente.