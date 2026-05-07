CDMX se hunde hasta 2 cm al mes: estas son las alcaldías más afectadas según la NASA

La NASA dio a conocer nueva información sobre el acelerado hundimiento que afecta a distintas zonas de la Ciudad de México, un fenómeno relacionado con la extracción excesiva de agua del subsuelo y que ya provoca daños visibles en infraestructura, vialidades y edificios históricos.

Los datos fueron obtenidos mediante la misión NISAR, desarrollada en conjunto por la NASA y la Organización de Investigación Espacial de la India, utilizando tecnología de radar de alta precisión para analizar cambios en el terreno entre el 25 de octubre de 2025 y el 17 de enero de 2026.

De acuerdo con el informe, la capital mexicana enfrenta este problema debido a que el agua extraída de los acuíferos profundos supera la capacidad natural de recarga del subsuelo. Esto provoca compactación en las capas terrestres y genera hundimientos desiguales en diferentes regiones de la ciudad.

Especialistas alertaron que algunas zonas de la capital se hunden hasta 2.5 centímetros por mes./ Pixabay

Las mediciones satelitales permitieron identificar zonas donde el terreno desciende hasta 2.5 centímetros por mes, principalmente en áreas con alta densidad urbana y mayor demanda de agua.

¿Qué zonas de CDMX presentan los mayores hundimientos?

Uno de los puntos más afectados es la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, donde el terreno blando ha provocado deformaciones en pistas, desniveles y daños en estructuras cercanas.

La alcaldía Cuauhtémoc también aparece entre las áreas monitoreadas por el impacto del hundimiento diferencial, especialmente en el Centro Histórico, donde edificios emblemáticos presentan inclinaciones y afectaciones estructurales derivadas del movimiento constante del subsuelo.

"Un punto de referencia de la zona, el Ángel de la Independencia en el Paseo de la Reforma, es un indicador visible del hundimiento. Construido en 1910 para conmemorar los 100 años de la independencia de México, este imponente monumento se alza a 36 metros de altura y se le han añadido 14 escalones en su base a medida que el terreno circundante se hunde gradualmente", refiere la NASA.

En la zona oriente del Valle de México, alcaldías como Iztapalapa y Tláhuac, además de municipios mexiquenses como Nezahualcóyotl y Valle de Chalco, presentan algunos de los daños más severos relacionados con grietas, fracturas y riesgo de inundaciones.

El hundimiento del suelo en la CDMX está relacionado con la extracción excesiva de agua de los acuíferos./ NASA

¿Cómo afecta el hundimiento a la infraestructura de la capital?

Especialistas advirtieron que el fenómeno ya genera consecuencias directas en la infraestructura urbana de la capital. Entre ellas destacan fugas en tuberías de agua potable, deformaciones en vialidades y problemas en el sistema de drenaje profundo.

El hundimiento también afecta el funcionamiento del alcantarillado, ya que algunas zonas han perdido la inclinación natural necesaria para desalojar el agua, situación que incrementa el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.

Además, carreteras y puentes que conectan la capital con municipios del oriente presentan deformaciones constantes debido a que el suelo se compacta a velocidades distintas en trayectos relativamente cortos.