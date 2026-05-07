VIDEO: BTS enloquece a las ARMY: “La energía aquí es increíble”

La fiebre de BTS ya se siente en la Ciudad de México y esta vez el fenómeno del K-pop llegó hasta uno de los lugares más emblemáticos del país: Palacio Nacional. Horas antes de arrancar sus esperados conciertos en el Estadio GNP Seguros, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook sostuvieron un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien les dio la bienvenida oficial a México.

La reunión ocurrió este miércoles 6 de mayo y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde miles de ARMY mexicanas reaccionaron emocionadas al ver a los integrantes de BTS dentro del recinto histórico más importante del país.

La propia mandataria compartió una fotografía junto a los siete integrantes de la agrupación surcoreana, acompañada de un mensaje que desató miles de reacciones entre los fans.

“Recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur”.

La presidenta Claudia Sheinbaum se tomó la foto del recuerdo con BTS y mandó un mensaje / Especial

BTS habló en español y desató gritos en el Zócalo

Tras su encuentro con la presidenta, los integrantes de BTS salieron a saludar a las miles de fans que desde horas antes ya se encontraban reunidas en el Zócalo capitalino esperando verlos aunque sea unos segundos.

Entre gritos, lágrimas, pancartas y celulares levantados, los cantantes intentaron hablar en español, algo que emocionó todavía más a las ARMY mexicanas.

“Muchas gracias (...) Te amo, te quiero, muchas gracias”, dijo RM en español, antes de continuar en inglés: “no podemos esperar por iniciar los conciertos”.

Los cantantes salieron al balcón de Palacio Nacional después de las 17:00 hrs para saludar a las ARMY / Especial

Uno de los momentos más comentados fue protagonizado por V, quien con una sonrisa trató de comunicarse en español con las fans.

“No hablo español muy bien, pero voy a intentarlo, hemos extrañado muchísimo a México, la energía aquí es increíble, nos vemos la próxima vez, adiós”.

Las palabras del cantante provocaron una ola de emoción entre las asistentes, quienes no dejaron de gritar y llorar durante el breve encuentro.

Los artistas coreanos se mostraron felices de poder estar en México una vez más / Especial

Claudia Sheinbaum ilusiona a las ARMY con posible regreso en 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum también aprovechó el encuentro para lanzar un comentario que inmediatamente desató especulaciones sobre un posible regreso de BTS a México en 2027.

"Ya les dije que tienen que regresar el próximo año".

La frase emocionó todavía más a las fans mexicanas, especialmente porque los boletos para las tres fechas de BTS en el Estadio GNP Seguros se agotaron en cuestión de minutos.

La agrupación surcoreana ofrecerá conciertos los días 7, 9 y 10 de mayo, eventos que se perfilan como algunos de los más importantes del año en materia de entretenimiento y turismo para la capital del país.

Los BTS tomaron fotos y videos del momento al estar en Zócalo capitalino / Especial

BTS desata impacto económico millonario en CDMX

La visita de BTS no solo ha causado locura entre sus seguidores, también representa un fuerte impacto económico para la Ciudad de México. De acuerdo con estimaciones de organismos empresariales, los conciertos generarán una importante derrama económica en hoteles, restaurantes, transporte y comercios cercanos al Estadio GNP Seguros.

Desde días antes del primer show, fans provenientes de distintas partes de México y del extranjero comenzaron a llegar a la capital para vivir la experiencia completa alrededor de la agrupación surcoreana.