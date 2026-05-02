V de BTS lavaba platos en el Caribe mexicano antes de llenar el Estadio GNP en CDMX

La historia de Kim Tae-hyung, mejor conocido como V de BTS, ha tomado por sorpresa a miles de fans en México, no solo por su esperado regreso a los escenarios en 2026, sino por un detalle que pocos conocían: antes de llenar estadios, el idol surcoreano trabajó como pasante en un restaurante de Bacalar, Quintana Roo.

El integrante de la famosa agrupación de K-Pop regresará al país para presentarse ante más de 60 mil personas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, pero su vínculo con México comenzó de una forma mucho más sencilla y cercana, lejos de los reflectores y los escenarios masivos.

Antes de ser famoso, V de BTS se dedicaba al mundo del turismo y gastronomía / IG: @thv

De escenarios gigantes a una cocina local

Durante la grabación del programa Jinny’s Kitchen, Kim Tae-hyung cambió los conciertos multitudinarios por una experiencia completamente distinta en el hotel Diosa del Agua, ubicado a un costado de la famosa laguna de los siete colores en Bacalar.

Ahí, el artista formó parte de la operación diaria de un restaurante, desempeñando tareas básicas pero esenciales para el funcionamiento del lugar. Entre sus actividades se encontraban la preparación de alimentos, la atención directa a los clientes y el mantenimiento del espacio.

Como el miembro con menor jerarquía dentro del programa, fue responsable de lavar platos, servir mesas y apoyar en distintas áreas, mostrando una faceta completamente distinta a la que el público está acostumbrado a ver en los escenarios.

Kim Tae-hyung ahora llena estadios por todo el mundo junto a sus compañeros / IG: @thv

Una experiencia que marcó su conexión con México

Durante su estancia en Bacalar, V no solo convivió con sus compañeros de grabación, sino también con habitantes y turistas, lo que generó un ambiente auténtico que dejó huella tanto en él como en la comunidad.

Aunque actualmente el restaurante ya no ofrece comida coreana, el lugar sigue abierto y conserva recuerdos de aquella etapa, como un mural y una figura de cartón de tamaño real del cantante, convirtiéndose en un punto de interés para fans de BTS.

El programa Jinny’s Kitchen, disponible en plataformas como Prime Video y Amazon Music, permitió a los seguidores conocer un lado más cotidiano del artista, evidenciando su capacidad de adaptación, disciplina y sencillez en situaciones alejadas del glamour.

El cantante trabajaba en un restaurante de Bacalar en Quinta Roo, en el Caribe mexicano / IG: @thv

El regreso de BTS y su impacto en México

Ahora, con su regreso programado para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, V y BTS se preparan para protagonizar uno de los eventos más importantes del año en la industria del entretenimiento en México.

Se espera que decenas de miles de fans asistan a cada presentación, consolidando el fenómeno global del K-Pop en el país y reforzando la fuerte conexión que la agrupación ha construido con su público mexicano.

Además, el impacto económico será significativo. De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la derrama económica generada por estos conciertos alcanzará los mil 61 millones de pesos, beneficiando sectores como la hotelería, restaurantes, bares y comercios en la zona de Ciudad Deportiva.

Falta una semana para que BTS se presente en el Estadio GNP Seguros / IG: @thv

De lo cotidiano a lo extraordinario

La historia de Kim Tae-hyung en México es un ejemplo de contraste: de lavar platos en un restaurante de Bacalar a presentarse ante miles de personas en uno de los recintos más importantes del país.

Esta dualidad no solo ha fortalecido el cariño que sus fans sienten por él, sino que también ha demostrado que, detrás del fenómeno global, existe una figura capaz de conectar con lo cotidiano y valorar experiencias simples que terminan dejando una marca profunda.