Johan Vásquez sale bien librado tras 'carnicería' en el empate entre Atalanta y Genoa

El Atalanta y el Genoa firmaron un empate sin goles en un duelo correspondiente a la Jornada 35 de la Serie A, disputado en el New Balance Arena, en un encuentro marcado por la intensidad y las oportunidades desperdiciadas.

Desde el arranque, el conjunto local mostró mayor iniciativa, adueñándose de la posesión del balón y generando las primeras aproximaciones al arco rival. Atalanta intentó imponer su ritmo con llegadas constantes por los costados, buscando abrir la zaga bien organizada del Genoa.

Por su parte, la visita apostó por un planteamiento más conservador, priorizando el orden defensivo y cerrando espacios en su propio campo. La estrategia resultó efectiva ante un rival que, pese a su insistencia, no logró concretar sus oportunidades más claras.

Partido disputado entre Atalanta y Genoa l AP

¿Cómo le fue a Johan Vásquez?

Uno de los protagonistas del encuentro fue el mexicano Johan Vásquez, quien arrancó como titular y además portó el gafete de capitán con el Genoa. El defensor tuvo una actuación destacada, liderando la zaga y mostrando carácter en momentos clave del partido.

Los primeros minutos no fueron sencillos para Vásquez, quien sufrió dos faltas consecutivas que lo dejaron tendido sobre el césped, generando preocupación momentánea. Sin embargo, el zaguero logró reincorporarse sin mayores complicaciones y continuó en el terreno de juego.

Empate sin goles en el Atalanta vs Genoa l AP

Atalanta mantuvo la presión a lo largo del primer tiempo y parte del complemento, creando ocasiones que exigieron al máximo a la defensa visitante. No obstante, la falta de contundencia y la sólida actuación del bloque defensivo del Genoa evitaron que el marcador se moviera.

Ya en el minuto 63, nuevamente Johan Vásquez fue protagonista al recibir un fuerte golpe por la espalda en una disputa aérea. A pesar del impacto, el mexicano mostró fortaleza física y decidió continuar en el partido sin aparentes secuelas.

Genoa aguantó el cero de visita ante Atalanta l AP

Empate sin goles