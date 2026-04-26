Génova de Johan Vásquez cae contra Como 1907 y posterga su salvación en la Serie A

Se acerca el final de la Temporada 2025-26 en la Serie A y los equipos sacan la calculadora. Si bien el título parece que ya nadie se lo quita a Inter de Milan, la lucha por puestos europeos y por la salvación todavía está apretada, con clubes como Genoa y Como 1907 involucrados.

Assane Diao en el partido de Como 1907 contra Genoa en la Serie A | AP

El equipo de Johan Vásquez recibió este domingo a los pupilos de Cesc Fábregas y sufrió una dura derrota que le negó la oportunidad de asegurar su permanencia en Primera División. En cambio, con la victoria 0-2 los de Lombardía siguen en la lucha por clasificar a Champions League.

Anastasios Douvikas al minuto 10 y Assane Diao al 68' fueron los anotadores del Como en su visita al Estadio Luigi Ferraris. Con ello, el club lombardo se mantiene en el quinto lugar, con boleto a Europa League, a 61 puntos de Juventus, último invitado -por ahora- a Champions,

Cesc Fábregas y jugadores de Como 1907 celebran ante Genoa en la Serie A | AP

Así queda Genoa en la lucha por la salvación en la Serie A

Si bien parece cuestión de tiempo para que el conjunto genovés asegure su permanencia en Primera División, la derrota de este domingo lo postergó al menos una semana más. Con la derrota, Genoa se quedó en la posición 14 con 39 puntos, una ventaja de 11 sobre Cremonese.

Con 12 unidades en disputa, matemáticamente los de Marco Giampaolo todavía pueden alcanzar a los de Daniele de Rossi. Por ello, Genoa necesita sumar de a tres en la próxima jornada, o bien esperar que Cremonese pierda en su respectivo compromiso.

¿Qué viene para Como 1907 y Genoa?

Atalanta será el siguiente desafío para Johan Vásquez y compañía. La Dea disputará su partido de la Jornada 34 hasta este lunes, ante Cagliari, y necesita ganar para mantener la esperanza de meterse en puestos de competencias europeas.

Jugadores de Genoa y Como 1907 en la Serie A | AP

Por ello, no será rival sencillo para Genoa el próximo sábado 2 de mayo a las 12:45 horas (tiempo del centro de México). El encuentro se celebrará en el New Balance Arena, por lo que Genoa llega como menos favorito en su visita a Bérgamo.