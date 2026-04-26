Bruno Fernandes sueña con conquistar el Mundial 2026 en honor a Cristiano Ronaldo

Portugal se prepara para encarar la Copa del Mundo 2026; Mundial que podría representar el último para Cristiano Ronaldo, algo que tiene claro Bruno Fernandes quien ha dicho que el sueño es conquistar el trofeo más preciado a nivel de selecciones en Norteamérica.

En una reciente entrevista con Wayne Rooney para la BBC, el mediocampista del Manchester United mostró su motivación de tener a CR7 en su equipo y que busca darle la victoria simplemente porque se lo merece.

"Cerrar este último Mundial con la victoria de Cristiano Ronaldo sería algo increíble. Realmente espero que podamos lograrlo, no solo por Portugal, sino por todo lo que Cristiano le ha dado al futbol y al mundo", mencionó.

Cristiano Ronaldo celebra gol con Portugal l MEXSPORT

¿Cómo será el camino de Portugal en el Mundial 2026?

Portugal ya tiene definido su punto de partida para el Mundial 2026. Tras el sorteo celebrado este viernes, quedó establecido que el que el vigente campeón de la UEFA Nations League estará en el Grupo K en el que competirá ante Colombia, Uzbekistán y Congo.

La selección lusa arriba al torneo con una generación consolidada, una identidad futbolística clara y la motivación de competir en un escenario global que podría marcar un capítulo histórico para el país. El sorteo también confirmó las fechas de sus presentaciones en la fase de grupos, claves para su proyección rumbo a las rondas de eliminación directa.

El Mundial 2026 representa una oportunidad especial para Portugal. A su exitoso recorrido en competencias europeas —incluida la Euro lograda en 2016 y su reciente coronación en la Nations League— se suma la posibilidad de cerrar un ciclo dorado con un título planetario.

Cristiano Ronaldo como campeón de la Nations League de UEFA l MEXSPORT

Cristiano Ronaldo por la misión

A pesar de rebasar los 40 años, el retiro parece que es algo que todavía no pasa por la mente del 'Bicho'. Si podrá o no llegar a los mil goles antes de colgar los botines, está por verse; pero aunque no lo haga, el portugués presume un historial de títulos y récords inigualables.

Ronaldo como capitán de la Selección de Portugal l X: @Cristiano