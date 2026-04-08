‘Hasta fuimos a Tepito’: coordinador técnico de la Selección de Portugal ‘encantado’ con su paso en México

Sin contratiempos y con todo en orden, la visita de la Selección de Portugal a México para el amistosos en la inauguración del Estadio Banorte resultó ser todo un éxito en términos de organización, pues los próximos anfitriones del Mundial dejaron ‘encantados’ a los lusos, quienes mostraron su apoyo de cara a la próxima justa del verano.

Reinauguración del Estadio Banorte I MEXSPORT

¿Qué dijo Portugal de México?

Luego de su corta visita a América, el coordinador técnico de la Selección de Portugal, Joao Madjer, fue cuestionado sobre cómo fue la visita del equipo a México, a lo que aseguró que es un país que esta aliso para recibir la próxima Copa del Mundo, destacando la hospitalidad de la gente.

Selección de Portugal en el Estadio Banorte | MEXSPORT

Madjer confesó que el trato que recibió el equipo desde su arribo a Quintana Roo, hasta su llegada a la CDMX fue de primer nivel, incluso mencionó que estuvieron en una zona difícil del país y aun así fueron tratados de la mejor manera.

Estuvimos encantados, vimos varios puntos de la Ciudad de México, no tienen ningún problema. Hasta fuimos a Tepito, que dicen que es un punto muy difícil; incluso caminando ahí la gente nos recibió muy bien, gente con un corazón enorme, y me encantó”, declaró el coordinador.

México listo para el Mundial

La visita guiada a Tepito, el hospedaje en Quintana Roo y el recibimiento en CDMX, aunado a la calidad del nuevo Estadio banorte, convirtieron en un ‘éxito’ la visita de una selección de elite como lo es Portugal, la cual fue una prueba más que satisfactoria para la próxima Copa del Mundo.

Rui Patricio en Tepito | IG:@portugal.legends

Además, el directivo portugués destacó que este tipo de experiencias permiten a las selecciones europeas tener una perspectiva más cercana de lo que será el ambiente durante la Copa del Mundo, especialmente por la conexión que existe entre la afición mexicana y el futbol.

Finalmente, Joao Madjer subrayó que México no solo cuenta con la infraestructura necesaria, sino también con un entorno social que favorece la realización de un evento de talla internacional. La combinación entre estadios modernos, logística eficiente y la calidez de su gente colocan al país como un anfitrión confiable rumbo al Mundial, dejando sensaciones favorables tras esta primera prueba internacional.