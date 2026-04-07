Borgetti cuestiona convocatoria de Fidalgo y lanza postura sobre los naturalizados

Jared Borgetti volvió a mostrar su descontento con la convocatoria de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana. El exjugador señaló que no está en contra del exfutbolista de América, sino que no está a favor de las formas en que varios se han naturalizado. Incluso, mencionó que deberían de ser muy superiores a los nacidos en México para ser llamados al Tricolor.

En entrevista para ‘Infiltrados’ de RÉCORD, Borgetti mencionó que no es un tema personal el que tiene con Álvaro Fidalgo o los naturalizados. Además, ejemplificó con algunos jugadores del pasado, que de acuerdo con él, sus procesos han sido diferentes a la hora de representar a México, en específicos los de Sinha o Gabriel Caballero, que actualmente vive en México y asistieron con México a Copas del Mundo.

Jared Borgetti, analista de ESPN | IMAGO7

Asimismo, mencionó que una Selección en un Mundial tiene que ir con los jugadores que más se sientan representados por el país. De igual manera, dejó en claro que nadie siente más orgullo por su país que el que nace en el mismo.

“No estoy en contra de su persona, estoy en contra de las formas y el porqué representar a México; no de todos. Sinha aquí hizo su carrera, Quiñones igual, Caballero igual y acá está su familia. No se trata de que sea patriotista, pero se trata de representar a tu país y tu país es donde naces, a quien quieres y a quien sientes y de quien conoces prácticamente su historia, sus entrañas, a su gente. Si vas a ganar, gana siendo tú, con lo que representas. No hay nadie que sienta más orgullo que el que nació acá”, dijo Jared.

Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana | AP

Borgetti da su once titular

Aunado al tema de los naturalizados, Borgetti dijo que Germán Berterame no tendría que ser convocado por Javier Aguirre para la Copa del Mundo. La leyenda mexicana aseguró que no es mejor que Raúl Jimenez, ni que Santiago Giménez y aunque dudó en ponerlo por encima de Armando González, sí dejó claro que el momento de la ‘Hormiga’ es superior.

“En esa posición tendrían que ser Raúl, Santi y la ‘Hormiga’, no hay más; a Quiñones lo dejaría por fuera. A Berterame sí, es un jugador con experiencia, pero no es mucho mejor que Raúl, ni que Santi, a lo mejor sí puede ser mejor que la ‘Hormiga’, pero el momento que vive la ‘Hormiga’ es mejor que el que está viviendo él”, agregó.

Germán Berterame en celebración con la Selección Mexicana en el amistoso ante Bolivia | MEXSPORT

La mayoría de 2026, Santiago Giménez no ha tenido actividad con el Milan por lesión. Sin embargo, afirmó que para un delantero no influye tanto la falta de actividad, pues no es primordial que corran en el terreno de juego, sino que es más importante que estén en el momento correcto dentro del área para anotar goles.