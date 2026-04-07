Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Borgetti cuestiona convocatoria de Fidalgo y lanza postura sobre los naturalizados

Jared Borgetti analizó el presente del goleador de la Liga MX y canterano de Chivas
Daniel Estrada Navarrete 16:49 - 07 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero mexicano defendió a Raúl Jiménez y Santiago Giménez por delante de los naturalizados

Jared Borgetti volvió a mostrar su descontento con la convocatoria de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana. El exjugador señaló que no está en contra del exfutbolista de América, sino que no está a favor de las formas en que varios se han naturalizado. Incluso, mencionó que deberían de ser muy superiores a los nacidos en México para ser llamados al Tricolor.

En entrevista para ‘Infiltrados’ de RÉCORD, Borgetti mencionó que no es un tema personal el que tiene con Álvaro Fidalgo o los naturalizados. Además, ejemplificó con algunos jugadores del pasado, que de acuerdo con él, sus procesos han sido diferentes a la hora de representar a México, en específicos los de Sinha o Gabriel Caballero, que actualmente vive en México y asistieron con México a Copas del Mundo.

Jared Borgetti, analista de ESPN | IMAGO7

Asimismo, mencionó que una Selección en un Mundial tiene que ir con los jugadores que más se sientan representados por el país. De igual manera, dejó en claro que nadie siente más orgullo por su país que el que nace en el mismo.

“No estoy en contra de su persona, estoy en contra de las formas y el porqué representar a México; no de todos. Sinha aquí hizo su carrera, Quiñones igual, Caballero igual y acá está su familia. No se trata de que sea patriotista, pero se trata de representar a tu país y tu país es donde naces, a quien quieres y a quien sientes y de quien conoces prácticamente su historia, sus entrañas, a su gente. Si vas a ganar, gana siendo tú, con lo que representas. No hay nadie que sienta más orgullo que el que nació acá”, dijo Jared.
Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana | AP

Borgetti da su once titular

Aunado al tema de los naturalizados, Borgetti dijo que Germán Berterame no tendría que ser convocado por Javier Aguirre para la Copa del Mundo. La leyenda mexicana aseguró que no es mejor que Raúl Jimenez, ni que Santiago Giménez y aunque dudó en ponerlo por encima de Armando González, sí dejó claro que el momento de la ‘Hormiga’ es superior.

“En esa posición tendrían que ser Raúl, Santi y la ‘Hormiga’, no hay más; a Quiñones lo dejaría por fuera. A Berterame sí, es un jugador con experiencia, pero no es mucho mejor que Raúl, ni que Santi, a lo mejor sí puede ser mejor que la ‘Hormiga’, pero el momento que vive la ‘Hormiga’ es mejor que el que está viviendo él”, agregó.

Germán Berterame en celebración con la Selección Mexicana en el amistoso ante Bolivia | MEXSPORT
Germán Berterame en celebración con la Selección Mexicana en el amistoso ante Bolivia | MEXSPORT

La mayoría de 2026, Santiago Giménez no ha tenido actividad con el Milan por lesión. Sin embargo, afirmó que para un delantero no influye tanto la falta de actividad, pues no es primordial que corran en el terreno de juego, sino que es más importante que estén en el momento correcto dentro del área para anotar goles.

“Puedes estar no al 100% físicamente, eso lo vas adquiriendo y queda tiempo para poder retomar el nivel futbolístico, pero el delantero siempre se mide de otra forma. El delantero ocupa de goles, no de estarse moviendo o corriendo o driblando jugadores, Santi no lo es. Santi es un goleador y el olfato goleador no se va; en lugar de que esté preocupado por hacer cosas de más, que se concentre en mejorar su estancia en el área y anotar goles”, sentenció.

Últimos videos
Lo Último
17:51 ¿Cuándo es el próximo puente según la SEP 2026? Esto dice el calendario escolar
17:51 ¡Adiós Mundial! Estados Unidos pierde a delantero por grave lesión
17:48 AIFA cumple 4 años con ganancias millonarias y más de 18 millones de pasajeros
17:21 ¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero, la mujer que denunció a Alberto Ríos?
17:20 Fernando Mendoza rechaza invitación de la NFL para el Draft 2026
17:19 Transportistas suspenden paro nacional: ANTAC denuncia agresiones y falta de seguridad en carreteras
17:17 ¿Tu auto está en la lista? Los vehículos más robados en México en 2026
17:13 ¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica? Guía clave para protegerte y salvar tu vida
17:12 ¡ÚLTIMA HORA! Trump suspende bombardeos a Irán
17:08 "Nunca es tarde": Canelo Álvarez presume su ingreso a la Universidad de San Diego
Tendencia
1
Futbol ¡A romper el cochinito! América confirma precios para su regreso al Estadio Banorte contra Cruz Azul
2
Empelotados Richard Ledezma se encara con camarógrafo tras ‘roce’ en el Chivas vs Pumas
3
Futbol ¿Iván Alonso viajó con Cruz Azul para el partido de la Copa de Campeones Concacaf?
4
Lucha Liv Morgan muestra secuelas tras ataque de la chilena Stephanie Vaquer
5
Fórmula 1 ¿Mejoras en Cadillac? Checo Pérez apunta al GP de Miami
6
Futbol Vinicius defiende a Mbappé y afirma tener una "conexión increíble" con él dentro y fuera de la cancha
Te recomendamos
¿Cuándo es el próximo puente según la SEP 2026? Esto dice el calendario escolar
Contra
07/04/2026
¿Cuándo es el próximo puente según la SEP 2026? Esto dice el calendario escolar
¡Adiós Mundial! Estados Unidos pierde a delantero por grave lesión
Futbol Internacional
07/04/2026
¡Adiós Mundial! Estados Unidos pierde a delantero por grave lesión
AIFA cumple 4 años con ganancias millonarias y más de 18 millones de pasajeros
Contra
07/04/2026
AIFA cumple 4 años con ganancias millonarias y más de 18 millones de pasajeros
Mary Carmen Rodríguez Lucero, ciclista mexicana | INSTAGRAM @carmenrl5
Lucha
07/04/2026
¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero, la mujer que denunció a Alberto Ríos?
Fernando Mendoza rechaza invitación de la NFL para el Draft 2026
NFL
07/04/2026
Fernando Mendoza rechaza invitación de la NFL para el Draft 2026
Transportistas suspenden paro nacional: ANTAC denuncia agresiones y falta de seguridad en carreteras
Contra
07/04/2026
Transportistas suspenden paro nacional: ANTAC denuncia agresiones y falta de seguridad en carreteras