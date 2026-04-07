Borgetti cuestiona convocatoria de Fidalgo y lanza postura sobre los naturalizados
Jared Borgetti volvió a mostrar su descontento con la convocatoria de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana. El exjugador señaló que no está en contra del exfutbolista de América, sino que no está a favor de las formas en que varios se han naturalizado. Incluso, mencionó que deberían de ser muy superiores a los nacidos en México para ser llamados al Tricolor.
En entrevista para ‘Infiltrados’ de RÉCORD, Borgetti mencionó que no es un tema personal el que tiene con Álvaro Fidalgo o los naturalizados. Además, ejemplificó con algunos jugadores del pasado, que de acuerdo con él, sus procesos han sido diferentes a la hora de representar a México, en específicos los de Sinha o Gabriel Caballero, que actualmente vive en México y asistieron con México a Copas del Mundo.
Asimismo, mencionó que una Selección en un Mundial tiene que ir con los jugadores que más se sientan representados por el país. De igual manera, dejó en claro que nadie siente más orgullo por su país que el que nace en el mismo.
“No estoy en contra de su persona, estoy en contra de las formas y el porqué representar a México; no de todos. Sinha aquí hizo su carrera, Quiñones igual, Caballero igual y acá está su familia. No se trata de que sea patriotista, pero se trata de representar a tu país y tu país es donde naces, a quien quieres y a quien sientes y de quien conoces prácticamente su historia, sus entrañas, a su gente. Si vas a ganar, gana siendo tú, con lo que representas. No hay nadie que sienta más orgullo que el que nació acá”, dijo Jared.
Borgetti da su once titular
Aunado al tema de los naturalizados, Borgetti dijo que Germán Berterame no tendría que ser convocado por Javier Aguirre para la Copa del Mundo. La leyenda mexicana aseguró que no es mejor que Raúl Jimenez, ni que Santiago Giménez y aunque dudó en ponerlo por encima de Armando González, sí dejó claro que el momento de la ‘Hormiga’ es superior.
“En esa posición tendrían que ser Raúl, Santi y la ‘Hormiga’, no hay más; a Quiñones lo dejaría por fuera. A Berterame sí, es un jugador con experiencia, pero no es mucho mejor que Raúl, ni que Santi, a lo mejor sí puede ser mejor que la ‘Hormiga’, pero el momento que vive la ‘Hormiga’ es mejor que el que está viviendo él”, agregó.
La mayoría de 2026, Santiago Giménez no ha tenido actividad con el Milan por lesión. Sin embargo, afirmó que para un delantero no influye tanto la falta de actividad, pues no es primordial que corran en el terreno de juego, sino que es más importante que estén en el momento correcto dentro del área para anotar goles.
“Puedes estar no al 100% físicamente, eso lo vas adquiriendo y queda tiempo para poder retomar el nivel futbolístico, pero el delantero siempre se mide de otra forma. El delantero ocupa de goles, no de estarse moviendo o corriendo o driblando jugadores, Santi no lo es. Santi es un goleador y el olfato goleador no se va; en lugar de que esté preocupado por hacer cosas de más, que se concentre en mejorar su estancia en el área y anotar goles”, sentenció.