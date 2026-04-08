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Futbol Internacional

¿Era roja? El VAR expulsa a Cubarsí y Julián Álvarez castiga al Barcelona

Expulsión de Cubarsí | AFP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 14:48 - 08 abril 2026
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El central culé recibió la tarjeta roja antes del descanso y perjudicó de manera directa a su equipo

La Champions League no perdona los errores, y Pau Cubarsí aprendió hoy la lección más amarga de su corta carrera. En una eliminatoria que ya destilaba tensión desde los días previos, el duelo de ida entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid estalló definitivamente en el minuto 42, dejando al conjunto de Hansi Flick herido de gravedad de cara al partido de vuelta.

Falta de Cubarsí | AFP

EL VAR SENTENCIA AL BARÇA

El partido transcurría bajo un guion de máxima intensidad, con un Atlético que, aunque generaba poco volumen de juego, acechaba con peligro los espacios. Fue precisamente un balón a la espalda de la zaga blaugrana lo que desató el caos. Ante el desajuste de la línea defensiva, Cubarsí, en un intento desesperado por frenar el avance de Giuliano Simeone, terminó derribando al atacante en los límites del área.

En primera instancia, el colegiado rumano István Kovács señaló la falta y amonestó al central con una tarjeta amarilla. Sin embargo, la intervención del VAR resultó determinante. Tras ser llamado al monitor para revisar la jugada, Kovács interpretó que se trataba de una ocasión manifiesta de gol sin disputa legítima de balón, rectificando su decisión inicial y mostrando la tarjeta roja directa al joven defensor.

Expulsión de Cubarsí | AFP

GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ

La expulsión no fue el único castigo para los locales. Con el Barcelona aún asimilando la pérdida de su baluarte defensivo, Julián Álvarez tomó el balón en la falta resultante. "La Araña" hizo honor a su apodo y, con una ejecución magistral por encima de la barrera, colocó el esférico donde no pudo llegar la estirada de Ter Stegen.

El saldo para el equipo catalán es crítico. Más allá de la derrota mínima en el marcador, la baja de Pau Cubarsí para el segundo asalto en el Metropolitano supone un golpe táctico difícil de cubrir. El central se había consolidado como la pieza más importante y fiable de la estructura defensiva de Flick, y su ausencia obligará al técnico alemán a recomponer una línea que hoy mostró grietas ante la verticalidad colchonera.

El Atlético de Simeone, fiel a su estilo, se lleva un botín de oro de la Ciudad Condal, dejando al Barça ante la épica o el abismo en Madrid.

Gol de Julián Álvarez | AP
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