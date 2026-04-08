Cofepris alerta por medicamento falso para artritis en México; piden no usarlo
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta por la comercialización ilegal y falsificación del medicamento Infinitam 50 mg (etanercept) en México, por lo que pidió a la población no adquirirlo ni utilizarlo.
De acuerdo con la autoridad sanitaria, este producto no cuenta con registro sanitario vigente en el país, lo que representa un riesgo para la salud.
El etanercept es un fármaco utilizado para tratar enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante y psoriasis.
Localizan lote falsificado de Infinitam
Cofepris identificó que el producto falsificado corresponde al lote 4511231106-1, con fecha de caducidad del 20 de noviembre de 2025. Además, informó que este medicamento ya había sido retirado del mercado nacional desde agosto de 2024.
El aviso de riesgo se emitió tras información proporcionada por PROBIOMED, S.A. de C.V., empresa que fue titular del registro sanitario hasta junio de 2024, el cual actualmente se encuentra cancelado.
El medicamento no era para México
La autoridad también indicó que el lote señalado estaba destinado exclusivamente para exportación hacia Venezuela, por lo que no debería encontrarse disponible en territorio mexicano.
Ante esta situación, Cofepris exhortó a la población a no adquirir ni utilizar Infinitam 50 mg, así como denunciar su posible venta y reportar cualquier reacción adversa a través de los canales oficiales.
Asimismo, hizo un llamado a distribuidores y farmacias a comprar medicamentos únicamente con proveedores autorizados y verificar la documentación correspondiente, con el fin de evitar riesgos sanitarios.