Leicester pierde apelación por deducción de puntos y sigue en riesgo de bajar a Tercera

Leicester perdió su intento de revocar una quita de seis puntos impuesta por infringir las normas de gasto. Con ello, se mantiene en riesgo de perder la categoría y descender a la Tercera División.

El fallo mantiene a Leicester, que desafió probabilidades de cinco mil a una para conquistar el título de la Premier League hace una década, a un punto de la salvación en el Championship, el torneo de Segunda División, con cinco partidos por disputar en la temporada.

El arquero de Leicester, Mads Hermansen, se enfrenta a Omar Marmoush de Manchester City | AP

La deducción se impuso en febrero después de que se determinara que los Foxes incumplieron la normativa financiera de la English Football League en la Temporada 2023-24, en la que logró el ascenso a la máxima categoría.

La Premier señaló en un comunicado el miércoles que la sanción “ha sido ratificada por una Junta de Apelación independiente”.

Jamie Vardy festeja un gol con el Leicester City | AP

Leicester desperdició el lunes una oportunidad de salir de la zona de descenso al empatar 1-1 ante el colista Sheffield Wednesday.

“Con el asunto ya concluido y con cinco partidos de la temporada por delante, todos en el club estamos plenamente concentrados en los encuentros que tenemos por delante y en dar forma al desenlace de nuestra temporada a través de nuestros resultados en el campo”, dijo Leicester en un comunicado.

Leicester City en celebración en 2016 | @LCFC