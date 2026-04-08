PSG pega primero ante Liverpool y toma ventaja en los Cuartos de Final de la Champions League

El Paris Saint-Germain dio el primer golpe en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League tras imponerse 2-0 al Liverpool en el duelo de ida disputado en el Parque de los Príncipes. El conjunto dirigido por Luis Enrique confirmó su buen momento y aprovechó su dominio en casa para tomar ventaja en la eliminatoria frente a un rival que llegó con dudas.

Desde el arranque del encuentro, el equipo parisino se hizo con la posesión del balón y comenzó a encerrar a los ingleses en su propio campo. La presión alta y la circulación rápida permitieron que el PSG generara las primeras oportunidades, con aproximaciones constantes de Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia que pusieron en alerta a la zaga visitante.

Desire Doue tras anotar gol al Liverpool | AP

PSG impone condiciones desde el inicio

La insistencia del cuadro francés rindió frutos al minuto 11, cuando Désiré Doué apareció dentro del área para rematar con la pierna derecha y, tras un ligero desvío, enviar el balón al fondo de la red. El tanto tempranero reflejó el dominio local y obligó al Liverpool a intentar reaccionar ante la presión constante del campeón europeo.

Durante el resto del primer tiempo, el PSG mantuvo el control del juego. Dembélé estuvo cerca de ampliar la ventaja con un par de disparos, mientras que el Liverpool apenas logró inquietar con un acercamiento que terminó en tiro de esquina. La defensa parisina controló los intentos visitantes y mantuvo la ventaja mínima antes del descanso.

Khvicha Kvaratskhelia, del PSG, celebra tras marcar el segundo gol ante Liverpool en Champions | AP

Kvaratskhelia sentencia la ventaja parisina

En el complemento, el ritmo del encuentro se mantuvo intenso. Dembélé tuvo una oportunidad clara al inicio de la segunda mitad, pero desperdició un remate franco que pudo significar el segundo gol. Aun así, el PSG continuó generando peligro mientras el Liverpool intentaba adelantar líneas sin demasiada claridad.

El segundo golpe llegó al minuto 65, cuando Khvicha Kvaratskhelia definió con la pierna derecha para ampliar la ventaja del conjunto parisino. Antes de la anotación hubo una revisión del VAR por una posible falta dentro del área, pero el árbitro decidió no sancionar penal y el juego continuó hasta que el georgiano encontró el gol.

Ousmane Dembélé en el duelo de Ida de los Cuartos de Final de la Champions League ante Liverpool | AP

En los minutos finales, el Liverpool buscó presionar alto para recortar distancias, pero se encontró con un PSG sólido en defensa y peligroso al contragolpe. Incluso Dembélé estuvo cerca de firmar el tercero tras un remate que terminó estrellándose en el poste.

Con este resultado, el Paris Saint-Germain toma una ventaja importante rumbo al partido de vuelta en Inglaterra. El Liverpool, dirigido por Arne Slot, estará obligado a reaccionar ante su afición si quiere mantenerse con vida en la lucha por el título continental.