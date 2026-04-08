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Futbol

¿Traición? Marcelo hizo soprendente comparación de Messi con Cristiano Ronaldo

Marcelo y Cristiano Ronaldo en celebración con Real Madrid tras coronarse en el Mundial de Clubes 2017 | MEXSPORT
Marcelo y Cristiano Ronaldo en celebración con Real Madrid tras coronarse en el Mundial de Clubes 2017 | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:00 - 08 abril 2026
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El defensa brasileño consideró que el argentino todavía hace cosas extraordinarios

El debate sobre quién es mejor, si Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, se ha convertido en una discusión ociosa, ante los constantes cambios de parámetros para evaluar a cada uno. Sin embargo, no deja de sorprender cuando algún exjugador que los conoció a ambos da su opinión.

Así ocurrió recientemente cuando Marcelo, exdefenda de Real Madrid y de la Selección Brasileña, fue uno de los grandes socios del portugués cuando ambos coincidieron en el conjunto merengue. Sin embargo, en una reciente entrevista a quien elogió fue al argentino.

Marcelo y Messi en el partido de Real Madrid contra Barcelona en la Temporada 2014-15 de LaLiga | AP
Marcelo y Messi en el partido de Real Madrid contra Barcelona en la Temporada 2014-15 de LaLiga | AP

¿Qué dijo Marcelo sobre Messi y Cristiano Ronaldo?

En charla en Romario TV, Marcelo habló sobre las diferencias entre ambos jugadores y consideró que el exfutbolista de Barcelona siempre tuvo un talento incomparable. "¿Contra quién era más difícil entre Messi y Ronaldo? Messi, era muy increíble".

"Lo es todavía hoy en día. Cuando viene la pelota ya sabe dónde tiene que meterse, qué hacer, cuándo salir y todo eso. Yo lo veo como una locura. Los que jugamos en la época de los dos tenemos que estar muy agradecidos", declaró Marcelo sobre el exjugador de Inter Miami.

Marcelo y Messi en las eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2018 | MEXSPORT
Marcelo y Messi en las eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2018 | MEXSPORT

Además de los siempre emocionantes partidos entre Barcelona y Real Madrid, en LaLiga, la Copa del Rey y otras competencias, Marcelo llegó a enfrentarse a Messi varias veces con las selecciones de Brasil y de Argentina, ya fuera en Copa América o eliminatorias de Conmebol. Mientras que a Ronaldo lo tuvo como compañero la mayor parte de su carrera.

Marcelo recordó el 1-7 contra Alemania

En otro orden de ideas, el exdefensa opinó sobre la actualidad de la Verdeamarela y recordó su momento con el equipo nacional. En ese sentido, lamentó que nunca logró una Copa del Mundo y señaló un episodio muy puntual, cuando la Selección de Alemania los eliminó 1-7 en casa en 2014.

“La lesión de Neymar la sentimos. Ellos estaban muy bien organizados, jugaron de maravilla. Fue como una pesadilla de la que quieres levantarte", confesó el exjugador de Real Madrid.

Marcelo y Cristiano Ronaldo en celebración con Real Madrid tras coronarse en el Mundial de Clubes 2017 | MEXSPORT
Marcelo y Cristiano Ronaldo en celebración con Real Madrid tras coronarse en el Mundial de Clubes 2017 | MEXSPORT
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