Pensión por viudez: SCJN elimina regla que la cancelaba si trabajabas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión que impacta directamente a miles de trabajadores del Estado en México: eliminó una norma que impedía recibir una pensión por viudez si la persona también trabajaba.
El fallo no solo corrige una disposición considerada inconstitucional, también redefine cómo se entiende el derecho a la seguridad social en el país.
¿Qué cambió con la decisión de la SCJN?
El máximo tribunal invalidó una disposición del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que permitía suspender la pensión por viudez si el beneficiario tenía un empleo activo.
Con esta resolución, la Corte estableció que:
La pensión por viudez no puede cancelarse por trabajar
El salario y la pensión son derechos distintos y compatibles
Ninguna autoridad podrá aplicar esta restricción en adelante
Esto significa que las personas beneficiarias podrán mantener ambos ingresos sin riesgo de perder su pensión.
¿Por qué la Corte consideró inconstitucional esta norma?
La SCJN determinó que la regla violaba el derecho a la seguridad social, ya que condicionaba un beneficio adquirido a la situación laboral de la persona.
De acuerdo con el criterio de los ministros:
La pensión por viudez proviene de las aportaciones del trabajador fallecido
El salario corresponde al trabajo actual del beneficiario
Ambos ingresos tienen finalidades distintas y pueden coexistir
Incluso, se señaló que impedir esta compatibilidad partía de una “lógica equivocada”, al tratarse de derechos que no son excluyentes.
¿A quién beneficia esta decisión?
El fallo tiene efectos generales, lo que significa que aplicará para todas las personas en esta situación en México.
Entre los principales beneficiarios están:
Viudas y viudos que trabajan en el sector público
Personas a quienes se les suspendió la pensión anteriormente
Derechohabientes del ISSSTE en activo
Sin embargo, la Corte precisó que la decisión no tendrá efectos retroactivos, por lo que no aplicará automáticamente a casos pasados.
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