Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Pensión por viudez: SCJN elimina regla que la cancelaba si trabajabas

La SCJN invalidó una norma que permitía retirar la pensión por viudez a trabajadores del Estado. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:51 - 08 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Una decisión clave de la Corte cambia las reglas para miles de personas que dependen de este ingreso

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión que impacta directamente a miles de trabajadores del Estado en México: eliminó una norma que impedía recibir una pensión por viudez si la persona también trabajaba.

El fallo no solo corrige una disposición considerada inconstitucional, también redefine cómo se entiende el derecho a la seguridad social en el país.

Con esta decisión, los beneficiarios podrán recibir pensión y salario al mismo tiempo. / iStock

¿Qué cambió con la decisión de la SCJN?

El máximo tribunal invalidó una disposición del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que permitía suspender la pensión por viudez si el beneficiario tenía un empleo activo.

Con esta resolución, la Corte estableció que:

  • La pensión por viudez no puede cancelarse por trabajar

  • El salario y la pensión son derechos distintos y compatibles

  • Ninguna autoridad podrá aplicar esta restricción en adelante

Esto significa que las personas beneficiarias podrán mantener ambos ingresos sin riesgo de perder su pensión.

El fallo beneficia a miles de personas afiliadas al ISSSTE en todo el país. / iStock

¿Por qué la Corte consideró inconstitucional esta norma?

La SCJN determinó que la regla violaba el derecho a la seguridad social, ya que condicionaba un beneficio adquirido a la situación laboral de la persona.

De acuerdo con el criterio de los ministros:

  • La pensión por viudez proviene de las aportaciones del trabajador fallecido

  • El salario corresponde al trabajo actual del beneficiario

  • Ambos ingresos tienen finalidades distintas y pueden coexistir

Incluso, se señaló que impedir esta compatibilidad partía de una “lógica equivocada”, al tratarse de derechos que no son excluyentes.

La Corte determinó que la pensión por viudez es un derecho que no depende de la situación laboral. / iStock

¿A quién beneficia esta decisión?

El fallo tiene efectos generales, lo que significa que aplicará para todas las personas en esta situación en México.

Entre los principales beneficiarios están:

  • Viudas y viudos que trabajan en el sector público

  • Personas a quienes se les suspendió la pensión anteriormente

  • Derechohabientes del ISSSTE en activo

Sin embargo, la Corte precisó que la decisión no tendrá efectos retroactivos, por lo que no aplicará automáticamente a casos pasados.

La SCJN concluyó que salario y pensión son ingresos distintos y compatibles. / iStock
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Contra
Últimos videos
Lo Último
16:13 Leicester pierde apelación por deducción de puntos y sigue en riesgo de bajar a Tercera
16:12 Fallece Davey Lopes, leyenda de los Dodgers
15:53 Luis Suárez ilusiona a Uruguay: "Nunca le voy a decir que no a la Selección"
15:51 La llegada de Lance Stroll a la F1 que no fue lo esperado de acuerdo a su palmarés previo
15:51 Pensión por viudez: SCJN elimina regla que la cancelaba si trabajabas
15:40 ¡A la congeladora! Ismael López se quedará sin arbitrar tras fallas en el Pumas ante Chivas
15:30 Cofepris alerta por medicamento falso para artritis en México; piden no usarlo
15:25 América vs Cruz Azul: Las humillaciones históricas de las Águilas a La Máquina en el Clásico Joven
15:22 Alberto “N” será trasladado al penal de La Pila este miércoles; audiencia inicial se definiría en próximas horas
15:15 ¡Batacazo colchonero! Barcelona cae en casa ante Atlético de Madrid
Tendencia
1
Futbol LAFC golea a Cruz Azul en Los Ángeles y pone medio pie en Semifinales de Concachampions
2
Futbol "Mejor nada": Afición de Cruz Azul revienta a Kevin Mier tras su actuación ante LAFC
3
Futbol ¿El Azteca mete el primero? André Jardine confía en que América elimine a Nashville en casa
4
Futbol América vuelve al Estadio Azteca e Israel Reyes lanza advertencia: “Nos hace fuertes”
5
Empelotados ¿Infidelidad en la NFL? Mike Vrabel desata rumores tras polémicas fotos
6
Futbol Nashville y América empatan sin goles en la Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions
Te recomendamos
Jannik Vestergaard en lamento con Leicester City | GROSBY GROUP
Futbol
08/04/2026
Leicester pierde apelación por deducción de puntos y sigue en riesgo de bajar a Tercera
Fallece Davey Lopes, leyenda de los Dodgers
Beisbol
08/04/2026
Fallece Davey Lopes, leyenda de los Dodgers
Luis Suárez ilusiona a Uruguay: "Nunca le voy a decir que no a la Selección"
Futbol
08/04/2026
Luis Suárez ilusiona a Uruguay: "Nunca le voy a decir que no a la Selección"
La llegada de Lance Stroll a la F1 que no fue lo esperado de acuerdo a su palmarés previo
Opinión
08/04/2026
La llegada de Lance Stroll a la F1 que no fue lo esperado de acuerdo a su palmarés previo
Pensión por viudez: SCJN elimina regla que la cancelaba si trabajabas
Contra
08/04/2026
Pensión por viudez: SCJN elimina regla que la cancelaba si trabajabas
El árbitro Ismael López en el partido entre Chivas y Pumas | IMAGO 7
Futbol
08/04/2026
¡A la congeladora! Ismael López se quedará sin arbitrar tras fallas en el Pumas ante Chivas