Pensión por viudez: SCJN elimina regla que la cancelaba si trabajabas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión que impacta directamente a miles de trabajadores del Estado en México: eliminó una norma que impedía recibir una pensión por viudez si la persona también trabajaba.

El fallo no solo corrige una disposición considerada inconstitucional, también redefine cómo se entiende el derecho a la seguridad social en el país.

Con esta decisión, los beneficiarios podrán recibir pensión y salario al mismo tiempo. / iStock

¿Qué cambió con la decisión de la SCJN?

El máximo tribunal invalidó una disposición del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que permitía suspender la pensión por viudez si el beneficiario tenía un empleo activo. Con esta resolución, la Corte estableció que: La pensión por viudez no puede cancelarse por trabajar

El salario y la pensión son derechos distintos y compatibles

Ninguna autoridad podrá aplicar esta restricción en adelante Esto significa que las personas beneficiarias podrán mantener ambos ingresos sin riesgo de perder su pensión.

El fallo beneficia a miles de personas afiliadas al ISSSTE en todo el país. / iStock

¿Por qué la Corte consideró inconstitucional esta norma?

La SCJN determinó que la regla violaba el derecho a la seguridad social, ya que condicionaba un beneficio adquirido a la situación laboral de la persona.

De acuerdo con el criterio de los ministros: La pensión por viudez proviene de las aportaciones del trabajador fallecido

El salario corresponde al trabajo actual del beneficiario

Ambos ingresos tienen finalidades distintas y pueden coexistir Incluso, se señaló que impedir esta compatibilidad partía de una “lógica equivocada”, al tratarse de derechos que no son excluyentes.

La Corte determinó que la pensión por viudez es un derecho que no depende de la situación laboral. / iStock

¿A quién beneficia esta decisión?

El fallo tiene efectos generales, lo que significa que aplicará para todas las personas en esta situación en México. Entre los principales beneficiarios están: Viudas y viudos que trabajan en el sector público

Personas a quienes se les suspendió la pensión anteriormente

Derechohabientes del ISSSTE en activo Sin embargo, la Corte precisó que la decisión no tendrá efectos retroactivos, por lo que no aplicará automáticamente a casos pasados.